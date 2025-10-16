“Se tiver que chorar, vai chorar o criminoso”, diz comandante da PM de Cachoeiro

Durante participação no podcast Jogo Aberto, o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim, tenente-coronel Nério Filho, fez uma declaração firme sobre o enfrentamento à criminalidade na região. Ao ser questionado sobre as ações de combate à violência, o oficial destacou o compromisso da corporação em garantir segurança à população.

“Se tiver que chorar, vai chorar o criminoso”, afirmou o comandante, reforçando que a Polícia Militar atua com rigor dentro da lei para proteger o cidadão de bem ao mencionar o caso do policial militar que matou um homem com extensa ficha criminal no bairro Aquidaban, no último dia 1º. A fala reflete o posicionamento da instituição frente aos desafios da segurança pública e a resposta imediata aos crimes que impactam o cotidiano dos cachoeirenses.

Além do comandante, o secretário municipal de Segurança Pública de Cachoeiro de Itapemirim, Clayton Siqueira, também participou do podcast. Ele ressaltou a integração entre as Polícias Civil e Militar e o trabalho conjunto com a Guarda Municipal. Siqueira destacou ainda os resultados positivos alcançados com o sistema de videomonitoramento da cidade, que conta com mais de 300 câmeras em operação, ampliando a capacidade de prevenção e resposta a ocorrências.