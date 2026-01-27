Secretária detalha mudanças na saúde de Marataízes e projeta novos avanços

O município de Marataízes vive um novo momento na área da saúde. A gestão municipal organizou a rede de atendimento, ampliou o acesso aos serviços e investiu em práticas mais humanizadas, o que tem garantido melhorias para a população.

Durante participação no programa Jogo Aberto, a secretária municipal de Saúde, Sandra Lupim, explicou como a prefeitura estruturou a distribuição de medicamentos na rede pública. Além disso, ela detalhou o funcionamento do atendimento à mulher na Casa Rosa e apresentou o cenário atual dos atendimentos de especialidades no município.

Segundo a secretária, a administração também atendeu uma demanda antiga da população ao disponibilizar atendimento pediátrico na cidade. A medida passou a integrar as ações da gestão do prefeito Toninho Bitencourt, com foco na ampliação dos serviços básicos de saúde.

“Estamos começando 2026 com muitos projetos para a saúde do nosso município e queremos oferecer o melhor atendimento para nossa população”, afirmou Sandra Lupim.

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o compromisso com a melhoria contínua dos serviços e com a ampliação do cuidado prestado aos moradores de Marataízes.