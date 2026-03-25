Secretário aponta ações para tornar Marataízes referência no turismo

O secretário municipal de Marataízes, Rodrigo Carvalho, fez um balanço da pasta do Turismo na gestão do prefeito Toninho Bitencourt. Na oportunidade, ele destacou avanços administrativos e projeções estratégicas para o setor.

Segundo o secretário, a administração tem priorizado o fortalecimento de políticas voltadas à valorização do litoral sul capixaba. Ele ressaltou que, mesmo diante de desafios herdados de gestões anteriores, houve evolução na capacidade de investimento e na execução de projetos que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

O secretário afirma ainda que o planejamento da prefeitura para os próximos anos está baseado na valorização das potencialidades naturais de Marataízes, como as praias e lagoas. A proposta, segundo ele, é transformar o município em um destino mais competitivo, com oferta diversificada e estrutura adequada para receber visitantes durante todo o ano, e não apenas na alta temporada.

A entrevista completa já está disponível no Youtube do AQUINOTICIAS.COM.