Senador Fabiano Contarato destaca investimentos e novos projetos para o Sul do ES

O senador Fabiano Contarato foi o entrevistado do programa Jogo Aberto, onde apresentou um panorama detalhado das ações e investimentos voltados ao desenvolvimento do Sul do Espírito Santo. Durante a conversa, o parlamentar enfatizou a destinação de recursos para áreas estratégicas, com foco em infraestrutura, educação e saúde.

Logo no início da entrevista, Contarato destacou os investimentos direcionados ao município de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo ele, os recursos têm sido fundamentais para impulsionar obras estruturantes e fortalecer serviços essenciais, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população local.

Outro ponto central abordado foi a implantação do curso de Medicina em Alegre. Contarato ressaltou a importância da iniciativa para a formação de profissionais de saúde na própria região, o que pode ajudar a reduzir a carência de médicos no interior do Estado.

A entrevista também trouxe novidades sobre a expansão da educação técnica no Sul capixaba. O senador comentou sobre a articulação para a criação de uma nova unidade do Instituto Federal do Espírito Santo no município de Muniz Freire. De acordo com ele, a iniciativa visa ampliar o acesso ao ensino técnico e profissionalizante, criando oportunidades para jovens e fortalecendo o desenvolvimento regional.