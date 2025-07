Sérgio Xavier propõe nova economia baseada na vida

O jornalista e ecologista Sérgio Xavier é o convidado do podcast Sustentabilidade Brasil. Professor, ex-secretário de Meio Ambiente de Pernambuco e atual colaborador da presidência da COP30, Xavier compartilha sua visão sobre os avanços – e os desafios – da agenda ambiental no Brasil e no mundo, com foco na urgência da regeneração dos ecossistemas e na reinvenção dos modelos econômicos. Durante a conversa, ele fala sobre o papel estratégico das políticas públicas regenerativas e da união de diversos setores sociais para enfrentar os limites planetários já ultrapassados, como demonstram os principais indicadores ambientais atuais.

Xavier também traz exemplos práticos de projetos que coordena, como os Laboratórios de Economia Regenerativa em Fernando de Noronha e no Rio São Francisco, que combinam soluções tecnológicas, inovação social e valorização do conhecimento tradicional. Ele defende um novo pacto coletivo, com foco em modelos de bioenvolvimento — que respeitam os modos de vida, geram renda e mantêm os ecossistemas saudáveis. Ao comentar a diversidade do Espírito Santo e seus extremos climáticos, o ecologista elogia a atuação do governo estadual e ressalta: só haverá desenvolvimento verdadeiro se ele for inclusivo, justo e sustentável para todos.

Assuntos do episódio:

00:37 – Reencontro no Sustentabilidade Brasil

01:14 – O que mudou na agenda ambiental desde 2021

02:37 – Políticas públicas regenerativas para os litorais

03:50 – Limites planetários e necessidade de transformação sistêmica

06:04 – Reinventar a economia com foco na vida

07:08 – Exemplo prático: economia circular em Noronha

09:39 – Reflorestamento com espécies nativas

10:53 – Caminhos para energia renovável e lixo zero

11:26 – Chamado para o mutirão global da COP 30

12:03 – Bioenvolvimento e novos modos de vida

13:04 – Dualidade vs. inovação e escuta

14:24 – Agro, diversidade e rótulos

17:06 – Equilíbrio social como chave para justiça ambiental

18:28 – Espírito Santo como laboratório climático

20:49 – Otimismo construído: a força de quem faz