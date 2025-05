Sicoob Credirochas: veja vantagens e benefícios de ser um cooperado

As vantagens e a importância do cooperativismo foram abordadas, nesta sexta-feira (30), pelo vice-presidente do Sicoob Credirochas e ex-presidente da Unimed Sul Capixaba, Dr. Leandro Baptista.

No Aqui Pod, ele contextualizou os números atuais e apontou as tendências do setor. Somente no Espírito Santo, são quase 900 mil cooperados. No Brasil, os números chegam a 8 milhões de pessoas e empresas filiadas.

Diferente dos bancos, as cooperativas oferecem produtos e serviços personalizados, alinhados aos interesses dos cooperados, além de juros mais baixos.

O bate-papo com o Dr. Leandro Baptista já está disponível no You Tube do AQUINOTICIAS.COM. Assista e conheça todas as vantagens de ser um cooperado.