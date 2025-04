Sua rede social foi “derrubada”? Especialista explica o que fazer

Tendo em vista o potencial de alcance das redes sociais, o número de pessoas e empresas aderindo as plataformas para produzir conteúdo tem aumentado de forma significativa no Brasil e, com isso, o número de reclamações em relação a essas plataformas também.

Entre as principais queixas dos usuários estão a derrubada/cancelamento de contas sem qualquer justificativa plausível, fazendo com que, quem usa a rede social para trabalho, perca clientes e dinheiro. Mas o que fazer nessa situação? É possível processar a empresa responsável pela rede social? Existe alguma lei que garanta os direitos dos usuários?

Para responder a essas perguntas, o AQUI POD entrevistou a advogada, especialista em Direito Digital, Maria Eduarda. Além de esclarecer dúvidas jurídicas sobre o assunto, ela ainda deu dicas valiosas para não ser pego de surpresa pelas plataformas.