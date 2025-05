Superação e amor ao próximo! Conheça a história do Motoqueiro Fantasma

O ‘Motoqueiro Fantasma’ de Cachoeiro revelou a sua identidade, nesta quinta-feira (22), no programa Aqui Pod.

Além disso, falou sobre a história inspiradora de vida, mostrando que há muito mais do que personagens por trás dos capacetes inusitados.

Entre os destaques, também estão relatos motivacionais de uma trajetória de fé, superação e amor ao próximo. Confira o bate-papo completo, já disponível no You Tube do AQUINOTICIAS.COM.