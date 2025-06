Entrevista com participante de projeto vencedor do Nobel da Paz

Durante a Conferência Sustentabilidade Brasil, que acontece até o dia 14 de junho na Praça do Papa, em Vitória, o Instituto Sustentabilidade Brasil conversou com um dos nomes mais influentes na pauta ambiental global: o professor Emílio Lèbre La Rovere. Com trajetória marcada por contribuições científicas de impacto internacional, La Rovere integrou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e um dos projetos que participou foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz de 2007, concedido ao grupo do IPCC e ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, pelo esforço coletivo de divulgação e combate às mudanças climáticas. O apresentador Guilherme Barbosa conduziu a entrevista.

Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Emílio Lèbre La Rovere é referência nacional e internacional em sustentabilidade. Com um currículo extenso e dedicado à transição energética, políticas públicas ambientais e desenvolvimento sustentável, sua participação no evento reforça a importância da ciência e da cooperação global para enfrentar os desafios ambientais do século XXI.