Victor Coelho destaca potenciais do turismo no Espírito Santo

O secretário estadual de Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho (PSB), afirmou que o setor vive um momento positivo no Estado, impulsionado pela atuação mais integrada entre o poder público e a iniciativa privada.

Em entrevista ao Jogo Aberto, Coelho destacou que o turismo tem se consolidado como um importante vetor de desenvolvimento econômico, com impacto direto na geração de emprego e renda, no fortalecimento de pequenas e médias empresas e na ampliação da circulação de recursos tanto no interior quanto no litoral capixaba.

Segundo o secretário, a atual gestão tem apostado na regionalização do turismo como estratégia central para valorizar a diversidade de atrativos do Espírito Santo, que vão além das praias e incluem montanhas, cultura, gastronomia e turismo rural. A proposta, de acordo com Coelho, é distribuir melhor os fluxos turísticos, estimulando o desenvolvimento equilibrado das regiões e criando novas oportunidades econômicas para municípios fora dos grandes centros.

Entre as ações em andamento, Victor Coelho citou parcerias com o setor privado, como a agência de turismo CVC, para campanhas de promoção em âmbito nacional. Essas iniciativas incluem melhorias em sinalização, organização de eventos e criação de roteiros integrados, com foco em qualificar a experiência do visitante e ampliar o tempo de permanência no estado.

O secretário ainda reforçou que a meta da Secretaria de Turismo é consolidar o Espírito Santo como uma referência no turismo brasileiro, com base em um modelo sustentável, competitivo e economicamente relevante, capaz de gerar benefícios permanentes para a população capixaba. Confira a entrevista completa no YouTube do AQUINOTICIAS.COM.