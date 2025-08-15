Bell Marques interrompe corrida e envia recado importante aos fãs

Bell Marques participou da Corrida 100 % Você, mas sentiu um mal-estar e precisou abandonar o percurso. Ele seguiu andando, enquanto a equipe monitorava sua condição. A interrupção pegou muitos de surpresa. Ainda assim, o cantor mostrou responsabilidade ao priorizar sua saúde. E assim, ele reforçou que bem-estar deve vir antes do desempenho.

O que aconteceu durante a prova

No dia 8 de julho de 2025, Bell Marques enfrentou desconforto físico e decidiu não continuar correndo. Ele optou por caminhar em vez de seguir no ritmo habitual, o que preveniu agravamentos. E dessa forma, demonstrou autocuidado e respeito aos compromissos com seu corpo e o público. Esse gesto também destaca a importância de reconhecer sinais de alerta e agir de forma consciente.

Idosos e corridas da rua – veja cuidados básicos

Idosos que desejam participar de corridas de rua devem priorizar uma avaliação médica antes do início dos treinos. É essencial adotar um programa de preparação gradual, com caminhadas leves evoluindo para trotes curtos, sempre respeitando os limites do corpo. Usar tênis adequados, hidratar-se antes, durante e após a prova, e alimentar-se com refeições equilibradas ajudam no desempenho e na segurança. Além disso, é importante alongar antes e depois, e escolher percursos compatíveis com a condição física atual.