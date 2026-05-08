Brasil confirma dois casos de hantavírus e preocupação cresce
Casos confirmados de hantavírus no Brasil aumentam alerta sobre doença transmitida por roedores silvestres.
A confirmação de dois casos de hantavírus no Brasil aumentou o alerta das autoridades de saúde e reacendeu a preocupação sobre a doença, considerada rara, mas potencialmente grave. Os registros ocorreram no Paraná e colocaram especialistas e equipes de vigilância em atenção para possíveis novos casos suspeitos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O hantavírus pertence ao grupo das zoonoses virais, ou seja, doenças transmitidas de animais para humanos. Nesse caso, a infecção acontece principalmente por meio do contato indireto com roedores silvestres contaminados.
Na maioria das situações, a transmissão ocorre pela inalação de partículas presentes na urina, fezes ou saliva desses animais. Ambientes fechados, abafados e com acúmulo de poeira aumentam significativamente o risco de contaminação.
Sintomas iniciais lembram uma gripe forte
Os primeiros sintomas do hantavírus costumam provocar confusão porque se parecem com os de doenças respiratórias comuns. Por isso, muita gente demora para procurar atendimento médico.
Entre os principais sinais estão:
- Febre
- Dor no corpo
- Dor de cabeça
- Mal-estar intenso
- Náuseas e sintomas gastrointestinais
Entretanto, alguns pacientes apresentam rápida piora clínica. Nos quadros mais graves, a doença compromete o sistema respiratório e exige internação hospitalar.
Os sintomas de maior alerta incluem:
- Falta de ar
- Tosse seca
- Queda de pressão arterial
- Insuficiência respiratória
Dessa forma, médicos orientam procurar atendimento imediato diante de sintomas respiratórios associados à febre e histórico de exposição a ambientes com presença de roedores.
Doença não possui tratamento específico
Atualmente, não existe medicamento específico contra o hantavírus. Por esse motivo, o tratamento depende de suporte clínico e acompanhamento hospitalar, principalmente nos casos graves.
O diagnóstico precoce aumenta as chances de recuperação e reduz o risco de complicações respiratórias severas. Portanto, identificar os sintomas rapidamente faz diferença na evolução do paciente.
Medidas simples ajudam na prevenção
Embora a doença preocupe autoridades sanitárias, cuidados básicos ajudam a reduzir o risco de transmissão. A principal recomendação envolve evitar contato com roedores e reforçar a limpeza adequada dos ambientes.
Entre os cuidados preventivos estão:
- Manter terrenos limpos
- Guardar alimentos em recipientes fechados
- Retirar entulhos próximos das residências
- Utilizar luvas e calçados fechados durante limpezas
- Evitar varrer locais fechados e empoeirados
Além disso, especialistas recomendam realizar limpeza úmida em depósitos, galpões e áreas com poeira acumulada. Assim, partículas contaminadas não ficam suspensas no ar.
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