Brasil confirma dois casos de hantavírus e preocupação cresce

A confirmação de dois casos de hantavírus no Brasil aumentou o alerta das autoridades de saúde e reacendeu a preocupação sobre a doença, considerada rara, mas potencialmente grave. Os registros ocorreram no Paraná e colocaram especialistas e equipes de vigilância em atenção para possíveis novos casos suspeitos.

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O hantavírus pertence ao grupo das zoonoses virais, ou seja, doenças transmitidas de animais para humanos. Nesse caso, a infecção acontece principalmente por meio do contato indireto com roedores silvestres contaminados.

Na maioria das situações, a transmissão ocorre pela inalação de partículas presentes na urina, fezes ou saliva desses animais. Ambientes fechados, abafados e com acúmulo de poeira aumentam significativamente o risco de contaminação.

Sintomas iniciais lembram uma gripe forte

Os primeiros sintomas do hantavírus costumam provocar confusão porque se parecem com os de doenças respiratórias comuns. Por isso, muita gente demora para procurar atendimento médico.

Entre os principais sinais estão:

Febre

Dor no corpo

Dor de cabeça

Mal-estar intenso

Náuseas e sintomas gastrointestinais

Entretanto, alguns pacientes apresentam rápida piora clínica. Nos quadros mais graves, a doença compromete o sistema respiratório e exige internação hospitalar.

Os sintomas de maior alerta incluem:

Falta de ar

Tosse seca

Queda de pressão arterial

Insuficiência respiratória

Dessa forma, médicos orientam procurar atendimento imediato diante de sintomas respiratórios associados à febre e histórico de exposição a ambientes com presença de roedores.

Doença não possui tratamento específico

Atualmente, não existe medicamento específico contra o hantavírus. Por esse motivo, o tratamento depende de suporte clínico e acompanhamento hospitalar, principalmente nos casos graves.

O diagnóstico precoce aumenta as chances de recuperação e reduz o risco de complicações respiratórias severas. Portanto, identificar os sintomas rapidamente faz diferença na evolução do paciente.

Medidas simples ajudam na prevenção

Embora a doença preocupe autoridades sanitárias, cuidados básicos ajudam a reduzir o risco de transmissão. A principal recomendação envolve evitar contato com roedores e reforçar a limpeza adequada dos ambientes.

Entre os cuidados preventivos estão:

Manter terrenos limpos

Guardar alimentos em recipientes fechados

Retirar entulhos próximos das residências

Utilizar luvas e calçados fechados durante limpezas

Evitar varrer locais fechados e empoeirados

Além disso, especialistas recomendam realizar limpeza úmida em depósitos, galpões e áreas com poeira acumulada. Assim, partículas contaminadas não ficam suspensas no ar.