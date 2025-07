Câncer de intestino: veja 5 sinais de alerta

O câncer de intestino, conhecido como colorretal, apresenta sintomas que, porém, nem sempre surgem em fases iniciais. Contudo, quando aparecerem, exigem atenção imediata.

1. Alteração do hábito intestinal

Conforme literatura médica, a alteração do funcionamento intestinal, com diarreia, constipação ou mudanças no ritmo intestinal sem causa aparente, é alarmante. Aproximadamente 74 % dos pacientes vivem esse processo.

2. Sangue nas fezes

Se notar sangue ao evacuar ou fezes escuras, procure um médico imediatamente. Isso pode sinalizar, principalmente, hemorragia no intestino. Esse sintoma afeta cerca de 51 % dos casos .

3. Dor ou desconforto abdominal

Cólicas persistentes, sensação de empachamento ou dor contínua no abdômen devem motivar avaliação médica.

4. Fraqueza e anemia

Sangramento crônico pode levar à anemia, gerando cansaço, palidez e fraqueza — sintomas frequentes nos pacientes.

5. Perda de peso não intencional

Quando o peso cai sem dieta ou esforço, o câncer deve ser investigado. O sintoma ocorre em boa parte dos casos .

Por que o diagnóstico precoce importa?

O Ministério da Saúde informa que, com diagnóstico precoce, as chances de cura podem chegar a 95 %. No entanto, pacientes ainda se enquadram nos estágios avançados, o que exige tratamentos mais intensivos.

Quando procurar um médico

Procure ajuda se apresentar qualquer um dos sintomas acima. Além disso, se seu histórico familiar incluir câncer de intestino ou se você tiver mais de 45 anos, mantenha exames regulares como colonoscopia e teste de sangue oculto nas fezes .

Como evitar o câncer de intestino

Para reduzir o risco, adote hábitos saudáveis. Por exemplo, consuma fibras, frutas, verduras, evite carnes processadas, pratique atividades físicas, abandone o tabagismo e modere o consumo de álcool.

Fique atento a mudanças intestinais, sangue nas fezes, dores abdominais, queda de peso ou sintomas de anemia. Na dúvida, não demore: agende avaliação médica e faça exames preventivos. O diagnóstico precoce salva vida.