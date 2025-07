Enzima SCAN: ativa diabetes e doenças cardíacas; leia mais

De acordo com pesquisadores americanos, estudos identificaram a enzima SCAN como fator que intensifica a resistência à insulina. Essa enzima altera a ligação entre óxido nítrico e proteínas receptoras, prejudicando o controle glicêmico. Em ratos diabéticos, bloquear a SCAN evitou a doença — o que sugere potencial terapêutico para humanos.

Estudos mostram que cerca de 33% dos adultos com diabetes tipo 2 apresentam doenças cardíacas silenciosas, identificadas por marcadores como troponina T e NT‑proBNP . Essa prevalência supera em mais que o dobro a dos indivíduos sem diabetes.

Além disso, a hiperglicemia aparece como um dos principais fatores para eventos cardiovasculares, elevando em até 10 vezes o risco de mortalidade por essas doenças.

A presença elevada de troponina de alta sensibilidade e NT‑proBNP no sangue indica sofrimento cardíaco, mesmo sem sintomas claros. Esses achados reforçam a importância de avaliar diabéticos para prevenir infartos e insuficiência cardíaca.

A pesquisa CAPTURE, com mais de 10 mil participantes, demonstrou que 1 em cada 3 pessoas com diabetes tipo 2 apresenta doença cardiovascular, enquanto 90% exibem sinais de aterosclerose. O diabetes pode quadruplicar o risco de problemas cardíacos, mas apenas 20% desses pacientes recebem tratamento preventivo adequado.

Além do bloqueio da SCAN, cientistas também testam a lipoxina A4 (LXA4), que se mostrou eficaz em reduzir inflamação e cicatrização cardíaca em modelos animais com diabetes.

Além disso, medicamentos antidiabéticos como semaglutida e empagliflozina mostraram reduzir risco de infarto e insuficiência cardíaca em pacientes com diabetes tipo 2.

Conectar diabetes ao coração vai além de controlar a glicemia; exige monitoramento dos marcadores e tratamento preventivo para evitar complicações silenciosas.

A descoberta da enzima SCAN e das terapias promissoras abre caminhos para tratar de forma integrada o diabetes e suas consequências cardíacas. A prevenção, aliada à inovação, pode salvar muitas vidas.

