Injeção chega ao Brasil e reforça prevenção contra HIV

A farmacêutica GSK lançou, no Brasil, o primeiro remédio injetável de longa duração para prevenir o HIV. Com o nome comercial de Apretude, a venda do cabotegravir começou, nessa segunda-feira (25/8), em farmácias privadas, com distribuição da Oncoprod. Diferente da profilaxia pré-exposição (PrEP) oral oferecida pelo SUS, que exige uso diário, a injeção garante proteção por 60 dias a cada aplicação, facilitando, desse modo, a adesão e diminuindo o risco de esquecimentos.

A aprovação do cabotegravir pela Anvisa ocorreu em 2023. Estudos mostram que a eficácia do medicamento supera a versão oral, não por sua composição, mas por reduzir a frequência de uso. Segundo infectologistas, a PrEP injetável representa um marco pioneiro no Brasil, com maior adesão e proteção real, reforçando a prevenção entre pessoas sexualmente ativas a partir de 15 anos, com pelo menos 35 quilos e risco elevado de exposição ao vírus.

Como funciona o cabotegravir

Antirretroviral da classe dos inibidores da integrase , impede que o HIV se instale nas células.

, impede que o HIV se instale nas células. A aplicação deve ocorrer por via intramuscular , com auxílio de profissional de saúde.

, com auxílio de profissional de saúde. Exige teste negativo para HIV até sete dias antes da aplicação.

até sete dias antes da aplicação. Complementa o uso de preservativos e outras estratégias de prevenção.

Evidências científicas

O estudo ImPrEP CAB Brasil, conduzido pela Fiocruz, avaliou 1.447 participantes. Nenhum caso de HIV foi registrado no grupo que recebeu a injeção, com adesão de 95%, enquanto o grupo que usou PrEP oral teve 58% de adesão e dez casos de infecção.

Perspectivas para o SUS

O cabotegravir ainda não está disponível no SUS. A inclusão depende da avaliação da Conitec, mas estimativas indicam que seu uso poderia prevenir 385 mil novos casos de HIV em dez anos, evitando R$ 14 bilhões em custos de tratamento.