Maternidade atual desafia mulheres entre culpa e perfeição

A maternidade do século 21 rompe antigos padrões. Ao mesmo tempo, cria novas pressões emocionais, sociais e psicológicas sobre as mulheres. Se antes a sociedade limitava a mãe ao ambiente doméstico, hoje ela exige múltiplas versões femininas funcionando ao mesmo tempo.

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Atualmente, muitas mulheres trabalham, estudam, cuidam da aparência, mantêm relacionamentos e ainda enfrentam a expectativa de exercer uma maternidade impecável. Nesse cenário, especialistas discutem os chamados modelos de maternidade atual, que refletem transformações culturais profundas, mas também revelam novas formas de sobrecarga.

Embora muitas expectativas tradicionais tenham perdido força, sentimentos como culpa, insuficiência e exaustão continuam presentes na rotina materna. Dessa maneira, pesquisadoras analisam como o mundo contemporâneo passou a exigir desempenho constante das mães.

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Mãe elástica vive entre conquistas e esgotamento

A psicanalista Maria Helena Fernandes utiliza o conceito de “mulher-elástica” para explicar a realidade de muitas mães atuais. Inspirada no filme Os Incríveis, ela observa que as mulheres passaram a acumular diferentes funções simultaneamente.

Hoje, a mãe moderna constrói carreira, administra a casa, acompanha os filhos, investe na própria imagem e tenta preservar momentos de autocuidado. Entretanto, essa multiplicidade frequentemente gera ansiedade e desgaste emocional.

Além disso, muitas mulheres enfrentam jornadas exaustivas de trabalho e pouca rede de apoio. Por isso, especialistas alertam para a necessidade de discutir maternidade levando em conta diferentes realidades sociais e econômicas.

Maternidade intensiva amplia culpa feminina

A pesquisadora Sharon Hays define outro modelo bastante presente atualmente: a maternidade intensiva. Segundo ela, a sociedade espera dedicação absoluta das mães, independentemente da rotina profissional ou financeira.

No livro The Cultural Contradictions of Motherhood, a autora mostra como esse modelo exige tempo, energia e investimento emocional constantes. Consequentemente, muitas mulheres vivem cansadas e acreditam nunca fazer o suficiente pelos filhos.

Enquanto isso, a responsabilidade coletiva pela criação infantil diminui. Dessa forma, pais, comunidade e políticas públicas acabam assumindo participação menor no cuidado cotidiano das crianças.

Nova maternidade cria padrões inalcançáveis

As escritoras Susan Douglas e Meredith Michaels também analisam as exigências da maternidade moderna. No livro The Mommy Myth – The Idealization of Motherhood and How It Has Undermined All Women, elas discutem a chamada “nova maternidade”.

Segundo as autoras, mídias sociais, celebridades e padrões culturais reforçam uma imagem quase perfeita da mãe contemporânea. Assim, muitas mulheres tentam alcançar metas inalcançáveis de comportamento, dedicação e desempenho emocional.

Mesmo diante de enorme esforço, a sensação de inadequação permanece. Portanto, especialistas defendem uma maternidade mais humana, coletiva e possível, distante das idealizações que silenciosamente adoecem tantas mulheres.