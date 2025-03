Mpox: primeiro caso da nova cepa é confirmado no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, nesta semana, o primeiro caso de infecção pela cepa 1b da mpox no Brasil. Uma paciente, uma mulher de 29 anos que mora na região metropolitana de São Paulo , teve contato com um familiar que esteve na República Democrática do Congo , país que, atualmente, enfrenta um surto da doença.

A confirmação foi feita por sequenciamento genético

Para confirmar o diagnóstico, o Ministério da Saúde realizou exames laboratoriais detalhados, incluindo o sequenciamento genético do agente infeccioso. Como resultado, os especialistas identificaram que o genoma do vírus encontrado no Brasil é bastante semelhante ao de casos registrados em outros países.

Nenhum caso secundário foi identificado até o momento

Até agora, não há registros de transmissão secundária da mpox associada a esse caso. No entanto, para garantir o controle da situação, as equipes de vigilância epidemiológica continuam monitorando possíveis contatos do paciente. Desta forma, esperamos evitar a propagação da doença no país.

A OMS já foi comunicada sobre o caso

Diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi rapidamente informada sobre a infecção pela cepa 1b da mpox no Brasil. Além disso, o Ministério da Saúde , em parceria com as secretarias estadual e municipal de Saúde , reforçou a rede de vigilância epidemiológica e intensificou a busca ativa de possíveis contatos do paciente.

O que é a mpox e quais são os sintomas?

A mpox , anteriormente chamada de varíola dos macacos, é uma doença viral que provoca sintomas como febre, lesões na pele, dores musculares e fadiga . Além disso, a transmissão ocorre pelo contato direto com fluidos corporais, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas.

Como ocorre a transmissão da mpox?

O vírus da mpox se espalha, principalmente, pelo contato próximo entre pessoas infectadas . Isso inclui relações sexuais, beijos, abraços e contato direto com lesões na pele . Além disso, objetos contaminados, como roupas de cama e toalhas, podem atuar como vetores de transmissão.

Medidas de prevenção contra mpox

Para reduzir o risco de infecção, os especialistas recomendam higienizar as mãos com frequência, evitar contato com pessoas doentes e não compartilhar objetos pessoais . Além disso, em alguns países, há vacinas disponíveis para grupos de risco, o que contribui para a prevenção da doença.

Brasil está em alerta para novos casos

Com a confirmação do primeiro caso da cepa 1b da mpox , as autoridades de saúde permanecem em alerta para possíveis novos registros da doença. Desta forma, a recomendação é que qualquer pessoa com sintomas suspeitos procure atendimento médico o mais rápido possível.

A importância da vigilância epidemiológica

O rastreamento de contatos e a rápida identificação de casos são fundamentais para conter a propagação da mpox . Por isso, o Ministério da Saúde reforça a importância da notificação imediata de casos suspeitos, garantindo que ações preventivas sejam tomadas rapidamente.

Acompanhe atualizações sobre a mpox

O avanço da mpox no Brasil segue sendo monitorado pelas autoridades sanitárias. Para se manter informado sobre prevenção, sintomas e tratamento, acompanhe os comunicados do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) .