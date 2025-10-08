PROINTEC 2025 movimenta Cachoeiro com inovação e ciência em saúde

Cachoeiro de Itapemirim vive dois dias intensos de conhecimento e inovação com a realização da 3ª edição do PROINTEC – Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde. O evento acontece hoje e amanhã (7 e 8 de outubro), no Jaraguá Tênis Clube. Gratuito e aberto ao público, oferece certificado de 16 horas e se consolida, principalmente, como o maior encontro do Espírito Santo na área.

Durante o simpósio, profissionais, gestores e estudantes participam de mesas-redondas, painéis e mostras de startups e empreendedores. Os debates tratam, dessa forma, de temas como avanços tecnológicos na medicina, inovação em políticas públicas, bem-estar e práticas interdisciplinares. As inscrições continuam abertas pelo Sympla: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA INSCRIÇÃO. Elas também podem ocorrer presencialmente, de modo rápido e prático.

Autoridades e patrocinadores presentes na abertura

O evento reúne importantes representantes da saúde capixaba. Entre os participantes estão Luciene, Farmácia Indiana; Juliana, HIFA; Ronaldo, Sistec; Dr. Paulo Ney Filho, CEMES; Márcio Leal, INADS; Elias, Sustentabilidade; Aizio Machado, representando Bruno Lamas; Renata Fiorio, secretária municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim; Edielson, secretário municipal de Saúde de Guaçuí, Sâmila Coelho Figueira, superintendente regional de Saúde da Região Sul, representando o secretário estadual Thiago Roffiman, e Caio César de Souza Barbosa, secretário municipal de Saúde de Piúma.

PROINTEC – propostas

PROINTEC 2025 fortalece, desse modo, a rede de cooperação entre municípios e instituições. Além disso, reforça o papel da ciência e da inovação na construção de uma saúde pública mais moderna e eficiente. As novidades do evento estão no Instagram oficial: @prointec.es.

Patrocinadores

O PROINTEC é organizado pelo INADS, promovido pelo Aquinoticias.com, com patrocínio do HECI e da Farmácia Indiana, além de apoio do HIFA, CEMES, SISTEC, Multivix e suporte institucional da FAPES, SECTI, ICEPi, SESA e da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.