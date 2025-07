Qual o valor normal do teste de tolerância à glicose para gestantes?

Durante a gestação, o organismo da mulher passa por diversas alterações metabólicas, incluindo mudanças na forma como a glicose é processada. Por isso, um exame fundamental nesse período é o teste de tolerância à glicose na gravidez, utilizado para detectar a presença de diabetes gestacional. Assim, conhecer os valores de referência desse teste é essencial para garantir um pré-natal seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê.

Neste artigo, você vai saber, de forma clara e objetiva, quais são os valores normais do teste, quando ele é solicitado, e o que significam os resultados alterados.

O que é o teste de tolerância à glicose na gravidez?

Portanto, o teste de tolerância à glicose na gravidez é um exame laboratorial realizado geralmente entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Assim, o objetivo é avaliar como o corpo da gestante metaboliza a glicose, identificando possíveis sinais de diabetes gestacional.

O teste é feito em duas etapas:

Curva glicêmica com 75g de glicose (teste mais comum no Brasil, recomendado pela OMS e Ministério da Saúde). Medidas da glicemia em três momentos: Em jejum

1 hora após a ingestão da glicose

2 horas após a ingestão da glicose

Quais são os valores normais do teste de tolerância à glicose na gravidez?

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os valores de referência normais para o teste de tolerância à glicose na gravidez são:

Tempo de coleta Valor normal (mg/dL) Jejum < 92 mg/dL 1 hora após ingestão < 180 mg/dL 2 horas após ingestão < 153 mg/dL

Se um ou mais desses valores estiverem acima do limite, a gestante pode ser diagnosticada com diabetes gestacional.

Quando o teste de tolerância à glicose na gravidez deve ser feito?

O exame é indicado entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, período em que o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional é mais alto. No entanto, mulheres com fatores de risco, como histórico familiar de diabetes tipo 2, obesidade ou idade acima de 35 anos, podem precisar realizar o exame mais cedo, por volta da 16ª semana.

O que significa um resultado alterado no teste de tolerância à glicose na gravidez?

Entretanto, se o resultado do teste de tolerância à glicose na gravidez estiver acima dos valores normais, isso indica que o organismo da gestante está com dificuldade para controlar os níveis de açúcar no sangue. Essa condição, conhecida como diabetes gestacional, pode trazer riscos como:

Macrossomia fetal (bebê muito grande)

(bebê muito grande) Parto prematuro

Hipoglicemia neonatal

Maior risco de cesariana

Desenvolvimento de diabetes tipo 2 após a gestação

Como se preparar para o teste de tolerância à glicose na gravidez?

A preparação correta é essencial para garantir a precisão dos resultados. Veja as orientações:

Estar em jejum de 8 a 12 horas

Não praticar atividade física intensa no dia anterior

Informar ao laboratório sobre medicamentos em uso

Permanecer em repouso durante o exame

Lista: Fatores de risco para diabetes gestacional

A cada 500 palavras, é importante inserir uma lista otimizada. Veja os principais fatores de risco para alteração no teste de tolerância à glicose na gravidez:

Idade materna acima de 35 anos Histórico familiar de diabetes tipo 2 Sobrepeso ou obesidade antes da gravidez Hipertensão arterial crônica Síndrome dos ovários policísticos (SOP) Histórico de diabetes gestacional em gravidez anterior Nascimento anterior de bebê com mais de 4 kg Sedentarismo Má alimentação rica em carboidratos simples

O que acontece após o diagnóstico de diabetes gestacional?

Se for diagnosticado diabetes gestacional após o teste de tolerância à glicose na gravidez, o tratamento é iniciado imediatamente, geralmente com mudanças na alimentação e na prática de atividades físicas leves. Porém, em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de insulina ou outro tipo de acompanhamento especializado com endocrinologista.

Assim, o controle glicêmico rigoroso é fundamental para garantir a saúde da gestante e do bebê até o parto.

A importância de monitorar a glicose durante a gravidez

O teste de tolerância à glicose na gravidez é um exame de extrema importância no pré-natal. Ele permite detectar precocemente alterações no metabolismo da glicose, evitando complicações graves para a mãe e o bebê.

Saber interpretar os valores de referência – jejum < 92 mg/dL, 1h < 180 mg/dL e 2h < 153 mg/dL – é essencial para que a gestante receba os cuidados adequados no momento certo. Por isso, siga sempre as orientações do obstetra e mantenha uma rotina de exames atualizada.