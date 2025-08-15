Indústria de beleza caça sangue jovem - saiba o porquê

Pesquisadores identificaram como proteínas do sangue jovem promovem o rejuvenescimento da pele. O efeito só ocorre quando essas proteínas interagem com células da medula óssea. De acordo com registros, o estudo, publicado no periódico Aging, usou um avançado sistema de “órgão-em-chip” para simular a comunicação entre pele e medula. Assim, foi possível observar alterações moleculares referentes ao envelhecimento.

O experimento comparou o soro de doadores com menos de 30 anos e acima de 60 anos. Sozinho, o sangue jovem não provocou mudanças significativas na pele. No entanto, quando entrou em contato com células da medula óssea, ativou a produção de 55 proteínas, incluindo sete que melhoraram fibroblastos e queratinócitos envelhecidos. Isso estimulou, desse modo, a proliferação celular, produção de colágeno, aumento da atividade mitocondrial e redução da idade biológica das células.

Como o sangue jovem atua

Os efeitos foram medidos por metilação do DNA, taxa de divisão celular e metabolismo energético. Os resultados mostram que o rejuvenescimento não depende apenas dos componentes do sangue, mas da resposta das células da medula óssea, que funcionam como mediadoras.

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores alertam que o estudo aconteceu principalmente in vitro, com duração máxima de cinco semanas. Testes em organismos vivos ainda são necessários antes de aplicações clínicas.

Mesmo assim, a pesquisa abre portas para novas soluções antienvelhecimento. Futuramente, poderão surgir ingredientes aplicáveis na pele ou injetáveis, além de biomarcadores capazes de monitorar o envelhecimento cutâneo. Esses avanços podem transformar a dermatologia e os cuidados com a pele, aproximando ciência e estética.