WhatsApp das Farmácias Cidadãs Estaduais fora do ar: o que fazer?

A Secretaria da Saúde (Sesa) comunica que, devido a questões técnicas, o atendimento através do WhatsApp das Farmácias Cidadãs Estaduais está temporariamente indisponível nesta quarta-feira, dia 30. A equipe técnica da Sesa trabalha para resolver a situação e restabelecer o serviço o mais breve possível.

Enquanto o canal do WhatsApp não está acessível, os cidadãos podem entrar em contato com a central telefônica das Farmácias Cidadãs pelos seguintes números:

Além disso, outra opção de contato é o formulário “Fale Conosco”, disponível no site da Farmácia Cidadã Estadual. Para acessar, basta visitar o link: Fale Conosco – Farmácia Cidadã.

Se preferir, os cidadãos podem comparecer pessoalmente a uma das 13 unidades das Farmácias Cidadãs Estaduais, que atendem conforme os horários divulgados no site oficial. A lista completa das unidades e seus horários está disponível em: Lista de Contatos das Farmácias Cidadãs.

A Sesa reforça que a equipe técnica já está empenhada na manutenção do sistema para que o atendimento via WhatsApp das Farmácias Cidadãs Estaduais seja restabelecido o mais rápido possível, além disso, agradece a compreensão de todos.

