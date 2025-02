26 de fevereiro: 5 anos do registro do primeiro caso de Covid-19

Em 26 de fevereiro de 2020, São Paulo confirmou o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O paciente, um homem de 61 anos, retornava de uma viagem à Itália e procurou atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele foi diagnosticado com o vírus e sobreviveu.

Preparação das equipes de saúde

Desde o início de fevereiro, os hospitais de todo o país se preparavam para a chegada do novo vírus. Assim que o paciente chegou ao hospital, o Brasil já estava em alerta. Nesse contexto, qualquer pessoa com sintomas gripais que tivesse viajado para áreas afetadas, como o norte da Itália, passou a ser automaticamente suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2.

Notificação às autoridades

Após realizar os testes e excluir outras possibilidades, os médicos confirmaram o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. O Hospital Einstein notificou as autoridades sanitárias no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira de carnaval, enquanto as ruas das principais cidades estavam lotadas. No dia seguinte, o Ministério da Saúde confirmou oficialmente o primeiro caso durante uma coletiva de imprensa, sem medidas de distanciamento social. O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que a população receberia todas as orientações necessárias, como cuidados com higiene e etiqueta respiratória.

Primeiros casos e pandemia global

Os primeiros casos de Covid-19 surgiram em dezembro de 2019, na China, onde uma nova síndrome gripal começou a afetar Wuhan, na província de Hubei. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recebeu o alerta, mas os detalhes sobre a transmissão e a origem da doença só se esclareceram meses depois. Em março de 2020, a OMS declarou a pandemia, embora ainda não compreendesse totalmente a origem do vírus. Esse foi o começo de um processo que mudaria o mundo e a forma como lidamos com as doenças respiratórias.

