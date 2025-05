6 alimentos saudáveis para combater o intestino preso

O intestino preso, ou constipação intestinal, é uma condição comum que afeta o bem-estar físico e emocional de muitas pessoas. Ela se caracteriza por evacuação difícil ou infrequente, fezes endurecidas e sensação de evacuação incompleta. Embora as causas sejam diversas, uma alimentação rica em fibras e adequada ingestão de líquidos desempenham, dessa forma, um papel básico no funcionamento do intestino.

Abaixo, de acordo com especialistas, confira 6 alimentos saudáveis que ajudam a estimular o trânsito intestinal e a combater o intestino preso.

1. Mamão

Benefícios : Rico em fibras e água, o mamão ajuda, assim, a amolecer as fezes, facilitando a evacuação.

: Rico em fibras e água, o mamão ajuda, assim, a amolecer as fezes, facilitando a evacuação. Consumo: Pode ser consumido no café da manhã ou como lanche. Experimente em vitaminas ou misturado com aveia.

2. Ameixa seca

Benefícios : Contém fibras insolúveis e sorbitol, que atraem água para o intestino, tornando, desse modo, as fezes mais hidratadas e fáceis de eliminar.

: Contém fibras insolúveis e sorbitol, que atraem água para o intestino, tornando, desse modo, as fezes mais hidratadas e fáceis de eliminar. Consumo: Consuma de 2 a 4 ameixas por dia, de preferência deixadas de molho por algumas horas.

3. Aveia

Benefícios : Fonte rica de fibras solúveis e insolúveis, a aveia ajuda a regular o trânsito intestinal e forma um gel que facilita a evacuação.

: Fonte rica de fibras solúveis e insolúveis, a aveia ajuda a regular o trânsito intestinal e forma um gel que facilita a evacuação. Consumo: Pode ser consumida crua ou cozida, em mingaus, vitaminas ou misturada com frutas e iogurte.

4. Linhaça

Benefícios : Rica em fibras insolúveis e mucilagens, a linhaça mantém a lubrificação do trato digestivo e estimula o movimento intestinal.

: Rica em fibras insolúveis e mucilagens, a linhaça mantém a lubrificação do trato digestivo e estimula o movimento intestinal. Consumo: Consuma uma colher de sopa por dia, preferencialmente moída, em sucos, iogurtes ou sopas.

5. Chia

Benefícios : Contém fibras solúveis que formam um gel no intestino, melhorando o trânsito e ajudando a manter o intestino hidratado.

: Contém fibras solúveis que formam um gel no intestino, melhorando o trânsito e ajudando a manter o intestino hidratado. Consumo: Hidrate em água ou sucos, ou adicione em vitaminas, iogurtes, pães e bolos.

6. Abacate

Benefícios : Riquíssimo em fibras e gorduras saudáveis, o abacate facilita a evacuação, deixando as fezes mais macias e o intestino em movimento.

: Riquíssimo em fibras e gorduras saudáveis, o abacate facilita a evacuação, deixando as fezes mais macias e o intestino em movimento. Consumo: Pode ser consumido de diversas formas, como em vitaminas, cremes ou até em pratos salgados.

Dica importante: hidratação adequada

Não se esqueça de beber bastante água, especialmente se aumentar o consumo de fibras. Beber pelo menos 2 litros de água por dia é essencial para que as fibras exerçam seus efeitos benéficos no sistema digestivo evitando o problema do intestino preso.