6 hábitos na cozinha que aumentam risco de intoxicação alimentar

Conheça 6 hábitos comuns que aumentam o risco de intoxicação alimentar em casa.

A foto mostra cozinheiro
FOTO: Freepik

Cozinhar envolve cuidado, higiene e responsabilidade. Pequenas ações podem transformar a preparação de alimentos em um risco grave à saúde. De acordo com a OMS, mais de 600 milhões de pessoas adoecem por alimentos contaminados todos os anos, com 420 mil mortes registradas globalmente devido à intoxicação alimentar.

O perigo de lavar o frango cru

Um dos hábitos mais arriscados na cozinha é justamente aquele que muitos consideram higiene: lavar o frango cru. Isso não elimina bactérias, mas espalha microrganismos pelo ambiente.Entre os patógenos mais perigosos associados ao frango, estão a Salmonella e a Campylobacter. Essas bactérias podem causar diarreia intensa, febre alta e até hospitalização. O cozimento correto, acima de 74 °C, destrói, dessa forma, esses patógenos e protege sua saúde.

Hábitos a evitar na cozinha

  1. Deixar alimentos prontos fora da geladeira
    Bactérias se multiplicam rapidamente entre 5 °C e 60 °C. Armazene na geladeira, principalmente, em até duas horas.
  2. Usar a mesma tábua para carnes e vegetais
    Evite corte cruzado. Tenha, desse modo, tábuas separadas para carnes e vegetais.
  3. Não higienizar frutas e verduras corretamente
    Lave em água corrente e deixe de molho em solução sanitizante conforme instruções.
  4. Consumir ovos crus ou malcozidos
    Prefira ovos pasteurizados. Cozinhe até a gema ficar firme.
  5. Usar leite e derivados não pasteurizados
    Leite cru pode conter Listeria e E. coli, perigosos para crianças, idosos e gestantes.
  6. Manipular alimentos sem lavar as mãos
    A contaminação inicia nas mãos. Higienize sempre antes e depois de tocar alimentos crus.

A segurança alimentar não é luxo, é responsabilidade. Pequenas mudanças salvam vidas, prevenindo doenças, internações e mortes. Adotar práticas seguras transforma a cozinha em ambiente protegido e saudável.

Com informaões do portal Terra.

