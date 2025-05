7 hábitos diários que prejudicam seus rins (e como evitá-los)

Os rins atuam, principalmente, como filtros do corpo. Eles eliminam toxinas, equilibram fluidos, controlam eletrólitos e ajudam, dessa forma, a regular a pressão arterial. Porém, hábitos simples e comuns do dia a dia podem, silenciosamente, comprometer essa função vital.

Veja, abaixo, quais comportamentos mais afetam a saúde renal — e como mudar agora mesmo.

O uso frequente de ibuprofeno, aspirina e outros anti-inflamatórios pode inflamar os rins e, assim, reduzir o fluxo de sangue renal. De acordo com os especialistas, sempre use medicamentos sob orientação médica e na dose mínima necessária.

Sem hidratação adequada, os rins não conseguem filtrar resíduos corretamente. Isso favorece infecções urinárias e pedras nos rins. Beba de 1,5 a 2 litros de água por dia, a menos que tenha recomendação médica contrária.

O álcool desidrata e eleva a pressão arterial. Isso sobrecarrega os rins. Limite, dessa forma, o consumo a 14 unidades por semana e evite beber todos os dias.

O cigarro contém toxinas que danificam os vasos e aceleram doenças como diabetes e hipertensão — ambas inimigas dos rins. Parar de fumar é essencial para preservar sua saúde renal.

A obesidade aumenta o risco de doenças crônicas que afetam os rins. Combinar alimentação saudável com atividade física regular ajuda a prevenir danos renais.

Alimentos com alto teor de sódio, açúcares e conservantes afetam diretamente a função renal. Reduza o consumo e prefira refeições naturais, com baixo teor de sal.

Dormir pouco ou em excesso interfere no equilíbrio hormonal e pode prejudicar os rins. O ideal é manter entre 7 e 9 horas de sono por noite.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui