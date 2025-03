Oral Unic fará plantão de implantes dentários em Cachoeiro – confira

Nos dias 13, 14 e 15 de março, a Clínica Oral Unic estará com um plantão exclusivo para implantes dentários. Aproveite essa oportunidade para renovar seu sorriso com um procedimento eficiente, rápido e sem dores. A equipe estará pronta para oferecer o melhor atendimento, com todo o suporte necessário para garantir a total satisfação e segurança aos pacientes.

Implante dentário: dói?

Uma das principais preocupações de quem busca implantes dentários é a dor durante o procedimento. No entanto, com a Sedação Unic, aplicada pelo médico anestesista, você não sentirá nenhuma dor. A sedação permite que você passe por todo o processo de forma confortável, como se estivesse dormindo. Além disso, a equipe da clínica estará ao seu lado, monitorando sua recuperação desde o início, em um ambiente especialmente preparado para o seu pós-operatório.

Atendimento humanizado e moderno

A clínica oferece um atendimento totalmente humanizado, com profissionais qualificados e dedicados a atender suas necessidades de forma personalizada. De acordo com Dr. Brandom Dutra Brandão, cirurgião-dentista especializado em implantodontia, coordenador da unidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES: “Os implantes dentários são uma solução definitiva para quem busca dentes fixos e naturalidade. Ao contrário das dentaduras, que podem ser desconfortáveis e apresentam risco de ferimentos, os implantes proporcionam mais segurança e autoestima.”

Serviço

Instagram: @oraluniccachoeiro

Contato: 28 99910-9839 – WhatsApp (clique aqui)

Endereço: R. João de Deus Madureira, 02 – Recanto, Cachoeiro de Itapemirim – ES

