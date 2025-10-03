A Semus-CI marca presença no PROINTEC 2025 com serviços diversos - confira

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim (Semus) terá participação ativa no PROINTEC 2025. O evento, que acontece nos dias 7 e 8 de outubro, no Jaraguá Tênis Clube, reunirá especialistas, pesquisadores e empreendedores no Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde.

Os participantes receberão certificado de 16 horas e poderão, portanto, aproveitar uma programação diversificada, planejada para promover integração, troca de experiências e atualização científica. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla: clique aqui para se inscrever.

Durante o simpósio, a atuação da Semus-CI será estratégica, com foco em atividades de saúde essenciais. Ao mesmo tempo, promoverá a educação em saúde, prevenção de doenças e esclarecimento de dúvidas. Dessa forma, os participantes poderão conhecer melhor os serviços disponíveis e estabelecer vínculos com os profissionais. Paralelamente, o evento reforçará o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro com políticas públicas em ação, inovação em saúde e cuidado contínuo à população.

Serviços oferecidos pela Semus no PROINTEC

A presença da Semus incluirá diversos atendimentos gratuitos e acessíveis:

Aferição de pressão arterial Teste de glicemia Vacinação Teste e aconselhamento para DST/HIV Testes para doenças diversas

Além disso, em caso de dúvidas, reclamações ou elogios, os participantes poderão acessar a Ouvidoria da Saúde pelo WhatsApp: 28 98814-3357. Assim, a população receberá suporte direto, rápido e eficiente durante o evento e laém dele.

Programação confirmada e imperdível

Dia 07/10 (terça-feira)

13h30: Abertura oficial

14h30: Gilson Santos – Musicoterapia no processo de cura

15h20: Samila Coelho Figueira – Absenteísmo na saúde

16h30: Dra. Hellen Valentim – Reabilitação cardíaca

17h10: Mesa-redonda

19h: Dr. Bactéria – Saúde é prevenção

Dia 08/10 (quarta-feira)

13h30: Tiago Suhett – Neurociência e IA

14h20: Alex Silva – Autismo em foco

15h: Rafael Duarte Oliveira – Inovação na gestão da saúde pública

16h: Dra. Martha Salim – Distúrbios do sono

17h: Dr. Wilson Ayub – Espiritualidade e saúde

17h40: Painel de encerramento

Por que participar

O PROINTEC 2025 se consolida, desse modo, como espaço de conhecimento, integração e inovação. Com o apoio institucional da Semus, os visitantes poderão aproveitar, principalmente, os serviços de saúde essenciais, informações práticas e oportunidades de aprendizado. Portanto, alinhe sua agenda, participe ativamente e garanta acesso a atendimentos, palestras e experiências únicas em ciência e tecnologia na saúde.