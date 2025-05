Acacci e mães na luta contra câncer

Amor que não se mede, como diz a música, é o que move muitas mães com filhos que lutam contra o câncer. Abandonar o trabalho, a casa e até a convivência com outros familiares se torna uma decisão inevitável. Essa é a realidade de muitas mulheres que, com o apoio da Acacci, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil, enfrentam essa complexa jornada ao lado de seus filhos.

O amor de mãe: superando desafios no tratamento oncológico

Uélica Paulino Fabres, de 36 anos, é um exemplo de dedicação. Quando percebeu que seu filho Henzo, de apenas 6 anos, não estava bem, ela tomou a difícil decisão de abandonar o trabalho como auxiliar administrativa. “Henzo reclamava de dores nas pernas e fraqueza. Depois, começou a ter febre e vômito”, explica Uélica. Logo após exames, o diagnóstico de leucemia foi confirmado e a família teve de se deslocar para Vitória. “A Acacci nos deu todo o suporte. Estou muito grata por isso”, conta Uélica, que ficou mais de três meses longe de casa, de seu marido e de sua filha mais velha.

Outro exemplo de força é Cristiani Miossi, mãe de Ana Luiza, de 17 anos. Com queixas iniciais de dores nas pernas e barriga, o diagnóstico de câncer veio após um ultrassom, que revelou uma massa de 22 cm. Ana foi diagnosticada com neuroblastoma e, desde então, passou por quimioterapia, radioterapia, cirurgias e um transplante de medula óssea. Cristiani, mãe solteira, precisou, dessa forma, até realizar uma vaquinha virtual para levar a filha a São Paulo. “O apoio da Acacci foi fundamental. Hoje, minha filha está em remissão e sonha em ser policial rodoviária federal”, celebra.

O papel da Acacci no apoio às famílias

A Acacci, com 37 anos de atuação, oferece assistência integral, garantindo transporte, hospedagem, alimentação e suporte emocional. Francisco Carlos Gava, diretor-presidente da entidade, afirma: “Nosso papel é oferecer um acolhimento, pois sabemos o quanto o tratamento é doloroso e desafiador para as famílias”. Em 2024, a Acacci realizou mais de 1.190 hospedagens e diversos atendimentos essenciais, impactando positivamente a vida de muitas famílias.

O amor de uma mãe, quando impulsionado pela luta contra o câncer, revela a força e determinação para enfrentar qualquer adversidade. Organizações como a Acacci desempenham um papel vital ao garantir que essas famílias recebam o suporte necessário, oferecendo não apenas cuidados médicos, mas também acolhimento humano e psicológico.