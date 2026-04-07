Acne na adolescência: o que muda na pele?

Durante a adolescência, o corpo passa por transformações intensas. Nesse período, os hormônios aumentam significativamente. Como resultado, as glândulas sebáceas produzem mais óleo.

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Segundo especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse excesso de oleosidade favorece o surgimento da acne. Além disso, os poros ficam mais obstruídos, o que facilita inflamações.

Portanto, a acne não surge por acaso. Ela reflete mudanças naturais do organismo. Ainda assim, fatores externos podem agravar o quadro.

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Por que a rotina escolar piora a acne?

Com a volta às aulas, a pele enfrenta novos desafios. Em primeiro lugar, o calor e a poluição aumentam a oleosidade. Ao mesmo tempo, longos períodos fora de casa dificultam a higiene adequada. Além disso, o hábito de tocar o rosto com as mãos sujas contribui para o acúmulo de impurezas. Consequentemente, surgem mais cravos e espinhas.

Outro ponto importante envolve o estresse escolar. Provas, tarefas e rotina intensa elevam a produção hormonal. Dessa forma, a acne pode se intensificar ainda mais.

Skincare simples: menos é mais

Apesar das dificuldades, você pode controlar a acne com uma rotina básica. Primeiramente, limpe o rosto duas vezes ao dia. Em seguida, use produtos leves e adequados para pele oleosa.

Linhas como Actine oferecem opções práticas para esse cuidado. Enquanto isso, hidratantes leves mantêm o equilíbrio da pele sem pesar. Não pule etapas. A constância faz toda a diferença nos resultados.

Protetor solar: passo essencial

Muitas pessoas ignoram esse cuidado. No entanto, o uso diário de protetor solar evita manchas e cicatrizes.

Produtos como Actine One garantem absorção rápida e conforto. Assim, você protege a pele sem aumentar a oleosidade. Portanto, incluir esse passo na rotina previne problemas futuros e melhora a aparência da pele.

Hábitos simples que fazem diferença

Pequenas atitudes transformam sua pele ao longo do tempo. Por exemplo, lave o rosto ao chegar em casa. Além disso, evite tocar o rosto sem necessidade.

Ao mesmo tempo, mantenha uma alimentação equilibrada e hidrate o corpo. Dessa forma, você fortalece a saúde da pele de dentro para fora. Com disciplina, os resultados aparecem. Logo, a autoestima também melhora.

Quando procurar ajuda especializada

Se a acne persistir ou piorar, procure um dermatologista. Nesse caso, o profissional avalia o grau da acne e indica o tratamento adequado. Assim, você evita complicações e reduz o risco de marcas permanentes.

Com base em informações do portal Terra.