Adultos usando chupeta: moda para aliviar ansiedade preocupa

Nas redes, um hábito inesperado está ganhando espaço: adultos usam chupetas para reduzir estresse, melhorar o sono e até ajudar a parar de fumar. A justificativa é simples: o acessório remete à sensação de segurança da infância, gerando conforto emocional imediato. Essa nova tendência, no entanto, contrasta com hábitos brasileiros, onde alternativas como chás, respiração profunda e terapias são mais comuns para lidar com a ansiedade. Enquanto se defende a valorização do enfrentamento direto das causas, muitos exploram recursos sensoriais para buscar alívio rápido.

O produto, feito de silicone ou borracha, é vendido online por valores entre R$ 8 e R$ 350. Usuários relatam benefícios como sensação de tranquilidade, foco no trabalho e diminuição da abstinência do cigarro. No entanto, especialistas já levantam sérias preocupações sobre a segurança e os impactos de longo prazo dessa prática.

Leia também – Não está sendo fácil, mas tente manter a saúde mental; veja como

Problemas odontológicos apontados por especialistas

Movimentação dentária após uso prolongado

Alterações na mordida e alinhamento

Possível desgaste do esmalte dental

Risco de inalação de peças durante o sono

Alertas psicológicos importantes

Evita o enfrentamento das causas reais do estresse

Pode criar dependência emocional no acessório

Reduz a capacidade de desenvolver estratégias saudáveis de coping

Favorece a regressão comportamental em momentos de pressão

Essa tendência expõe não apenas diferenças culturais, mas também como a busca por alívio rápido pode gerar riscos à saúde. Enquanto alguns veem a chupeta como ferramenta de relaxamento, outros lembram que soluções duradouras para saúde mental exigem mais do que um retorno simbólico à infância.