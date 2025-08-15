Agosto Dourado: por que amamentar muda vidas e fortalece o futuro
Agosto Dourado e a Semana Mundial da Amamentação unem esforços para conscientizar sobre a importância do aleitamento, seus benefícios à saúde e impacto ambiental.
Em agosto, o Brasil celebra o Mês do Aleitamento Materno, instituído pela Lei nº 13.435/2017. Durante todo o mês, multiplicam-se ações de conscientização sobre a importância de amamentar. De acordo com o protocolo, haverá, palestras, eventos comunitários, campanhas nas mídias e intervenções em espaços públicos levam informação e incentivo. Locais ganham, dessa forma, iluminação dourada, símbolo do padrão ouro de qualidade do leite materno.
O período é chamado de Agosto Dourado para reforçar a luta em prol do aleitamento. A cor traduz, assim, o valor insubstituível do leite materno, essencial para a saúde infantil. É um momento de mobilização nacional que une profissionais de saúde, comunidades e famílias em torno de um único objetivo: proteger, promover e apoiar a amamentação.
Leia também – Sarampo na Bolívia preocupa Brasil: vacinem-se
Origem e importância da Semana Mundial da Amamentação
A Semana Mundial da Amamentação nasceu em 1992, após um encontro histórico da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que resultou na Declaração de Innocenti. A WABA, organização criada para coordenar essa causa, definiu que todos os anos haveria um tema global, traduzido em diversos idiomas, com a participação de mais de 120 países.
A meta é incentivar o aleitamento exclusivo até o sexto mês e complementar até dois anos ou mais. A campanha também conecta amamentação e sustentabilidade, mostrando como o ato protege a saúde e o planeta.
Benefícios para o bebê e a mãe
O leite materno fornece anticorpos que protegem contra diarreia, infecções e doenças respiratórias. Reduz riscos de asma, diabetes e obesidade. Além disso, fortalece dentes, favorece a fala e melhora a respiração. Para a mãe, amamentar auxilia na recuperação pós-parto e fortalece o vínculo afetivo.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui