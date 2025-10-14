Alegre aplica 90 vacinas em ação de atualização da caderneta

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde (SESA), promoveu no último sábado, 11 de outubro, a Campanha de Atualização da Caderneta de Vacina no ESF de Araraí. A mobilização alcançou excelente resultado: 90 doses aplicadas e o envolvimento de 11 profissionais de saúde.

A ação teve como foco crianças, adolescentes e adultos, com o objetivo de manter as vacinas em dia e fortalecer a proteção coletiva. Assim, o município segue comprometido com a prevenção de doenças imunopreveníveis e com o cuidado constante à população.

Ação fortalece saúde e confiança da comunidade

De acordo com a equipe da SESA, o engajamento da comunidade foi essencial para o sucesso da campanha. A presença das famílias mostrou que a população reconhece a importância da imunização para o bem-estar coletivo.

A Secretaria reforçou que manter a caderneta de vacinação atualizada evita surtos e garante maior segurança à cidade. Além disso, destacou o papel das equipes de saúde que, com dedicação e empatia, garantiram um atendimento ágil e humanizado durante todo o dia.

Proteção que nasce da responsabilidade de todos

A Prefeitura de Alegre agradeceu aos profissionais envolvidos e à comunidade pela participação ativa. “Quando cada um faz a sua parte, toda a cidade fica mais protegida”, destacou a gestão municipal. A campanha reforça o compromisso de Alegre com a saúde pública e com a valorização da prevenção como caminho para o futuro.