Alerta: casos de SRAG crescem no Brasil

Nas últimas semanas, o Brasil registrou um aumento expressivo nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Com sintomas como febre alta, tosse persistente, falta de ar e cansaço extremo, a doença pode evoluir rapidamente e exigir, desse modo, internação ou ventilação mecânica.Sars-CoV-2 (Covid-19), Influenza, rinovírus e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) provocam a SRAG, preocupando a população.

Grupos de risco precisam de atenção redobrada

Conforme registros, crianças com menos de 2 anos, idosos com mais de 65 e pessoas com comorbidades correm mais risco de complicações. Nesses casos, a SRAG pode evoluir de forma crítica, exigindo suporte intensivo. Por isso, identificar os sintomas e buscar atendimento médico precoce faz toda a diferença.

Por que os casos estão aumentando?

Durante o outono e o inverno, os vírus respiratórios circulam com mais intensidade, especialmente em ambientes frios e secos. Atualmente, os principais causadores de SRAG incluem o Sars-CoV-2 (Covid-19), Influenza, rinovírus e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) — todos já bem conhecidos da população.

Prevenção é a melhor defesa contra SRAG

Manter a vacinação em dia segue como a forma mais eficaz de prevenção. A vacina da gripe está disponível anualmente, e a proteção contra a Covid-19 agora ocorre com aplicações bianuais, com previsão de se tornar anual.

Além disso, é essencial:

Lavar as mãos com frequência;

Usar álcool em gel;

Evitar locais fechados e mal ventilados.

Fique atento aos sintomas

Se surgirem sinais como febre prolongada ou falta de ar, procure ajuda médica imediatamente. A recuperação depende da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) da rapidez no diagnóstico e no início do tratamento.

Confie em fontes oficiais

Busque informações em canais confiáveis, como Ministério da Saúde e órgãos de saúde locais. Ignore e denuncie fake news — proteger-se da SRAG também envolve informação correta.