Alerta: dengue hemorrágica leva apresentadora da TV Gazeta direto para a UTI

A apresentadora Rafaela Marquezini, do Gazeta Meio Dia (TV Gazeta), revelou que foi diagnosticada com dengue grave, a forma mais perigosa da doença. O quadro exigiu internação imediata na UTI, já que seu exame apontou apenas 12 mil plaquetas no sangue, quando o normal varia entre 150 e 450 mil. Em entrevista, Rafaela contou que ignorou sinais como dor abdominal intensa e sangramento nasal, que já indicavam complicação. Só buscou ajuda quando percebeu a gravidade, afirmando que poderia ter perdido a vida se demorasse mais.

Ela relatou que os primeiros sintomas surgiram como em qualquer caso comum de dengue: febre alta, dores no corpo e forte mal-estar. Porém, dias depois, o quadro evoluiu para hemorragias e dor insuportável. A jornalista destacou, principalmente, a importância do diagnóstico precoce e agradeceu ao marido, que pesquisou os sintomas e a incentivou a procurar atendimento. Logo após o tratamento emergencial, Rafaela se recupera em casa e segue em repouso. Apesar de ainda sentir enjoos e dores, já está fora de risco e grata por ter sobrevivido.

Dengue no Espírito Santo

O mês de setembro marca a chegada do período de maior risco para arboviroses no Espírito Santo. Entre elas, dengue, Zika e chikungunya exigem atenção redobrada, já que o calor somado às chuvas favorece a reprodução do Aedes aegypti. A Secretaria da Saúde (Sesa) reforça, assim, que a prevenção depende do cuidado diário da população. Mesmo com a queda significativa nos números de 2025, o alerta continua.

De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, as ações antecipadas já demonstram resultado positivo. Até a semana epidemiológica 34, em 23 de agosto, o Estado registrou 31.367 casos prováveis de dengue, dos quais 24.899 foram confirmados e apenas um óbito. No mesmo período de 2024, foram 134.218 casos prováveis, 127.065 confirmados e 41 mortes. A redução alcança também os quadros mais graves: de 2.386 casos em 2024 para 563 em 2025, queda de 76%. Mesmo com esse quadro, é importante ficar alerta e prevenir novos casos.

Sintomas da dengue

Febre alta e súbita.

Dor atrás dos olhos.

Dor muscular e nas articulações.

Náuseas, vômitos e manchas vermelhas na pele.

Em casos graves: sangramentos, dor abdominal intensa, tontura e queda de pressão.

Dez passos para se proteger contra a dengue