Alerta: grave crise respiratória no ES

O Espírito Santo registrou 48 mortes por gripe apenas nos seis primeiros meses de 2025. Até agora, foram contabilizados 213 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza. A ocupação dos leitos hospitalares também aumentou, enquanto a vacinação segue muito abaixo da meta.

Situação alarmante nos grupos mais vulneráveis

De acordo com registros, a SRAG provoca febre, dores no corpo, tosse persistente e dificuldade para respirar. Esses sintomas agravam-se principalmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades. Entre os óbitos registrados, a maioria envolve pessoas, principalmente, com 60 anos ou mais.

Casos e mortes por faixa etária (até 10 de junho):

0 a 4 anos: 24 casos / 0 óbito

5 a 11 anos: 11 casos / 0 óbito

12 a 17 anos: 2 casos / 0 óbito

18 a 59 anos: 45 casos / 17 óbitos

60 anos ou mais: 131 casos / 31 óbitos

Região Metropolitana lidera número de mortes

A maioria dos casos graves e óbitos gerados pela crise respiratória concentra-se na Grande Vitória, que lidera o número de solicitações por leitos hospitalares.

Casos e mortes por região:

Metropolitana: 141 casos / 34 óbitos

Central: 20 casos / 3 óbitos

Norte: 24 casos / 7 óbitos

Sul: 28 casos / 4 óbitos

Cresce demanda por internações

O número de solicitações por leitos, por isso, aumentou significativamente nos últimos meses, reforçando a gravidade do atual cenário.

Solicitações por mês:

Janeiro: 6

Fevereiro: 8

Março: 6

Abril: 33

Maio: 53

Conforme o subsecretário de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, o Estado atravessa o pico de sazonalidade dos vírus respiratórios, com tendência de crescimento durante o período mais frio. Ele reforça, desse modo, a importância da vacinação para conter o avanço da doença.

Vacinação abaixo da meta ativa crise respiratória

A cobertura vacinal contra a gripe continua baixa. Até o momento, apenas 42,28% do público-alvo se vacinou. A meta, no entanto, é de ao menos 90%, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas.

Cobertura por grupo prioritário:

Total: 451.813 doses aplicadas (42,28%)

Crianças: 33,97%

Idosos: 46,19%

A Secretaria de Saúde alerta: vacinar é a forma mais eficaz de prevenir casos graves e mortes por Influenza.