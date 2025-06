Alerta: uso do “Ice” cresce e preocupa autoridades – saiba motivo

Nos últimos meses, conforme as autoridades há um aumento no consumo de “Ice” entre jovens, especialmente em áreas urbanas. Essa substância, uma forma sintética de maconha, é produzida em laboratório e possui alta concentração de THC, o principal composto psicoativo da cannabis. Ela é feita a partir da flor da maconha, submetida a um processo de batimento com gelo e filtragem. O resultado é uma droga até dez vezes mais viciante e cinquenta vezes mais cara que a maconha comum.

Características e riscos do “Ice”

Produção sintética: A produção do “Ice” ocorre em laboratórios clandestinos, utilizando haxixe e outros compostos químicos para aumentar, assim, sua potência.

Preço elevado: Um cigarro pode custar até R$ 500,00

Efeitos psicoativos intensos: Devido à alta concentração de THC, o uso pode causar, dessa forma, alucinações e alterações psíquicas significativas.

Impactos na saúde mental

De acordo com estudos, o consumo de maconha de alta potência, como o “Ice”, pode dobrar o risco de psicose entre jovens.

Comercialização restrita

O “Ice” é vendido em grupos exclusivos de aplicativos de mensagens e redes sociais, com entregas realizadas, desse modo, de forma discreta.

Preocupações das autoridades

Especialistas alertam para os riscos associados ao uso de substâncias sintéticas e reforçam a necessidade de políticas públicas eficazes para combater esse tipo de consumo.

Como se proteger

Educação e conscientização: Informar sobre os riscos do uso de substâncias sintéticas.

Monitoramento de atividades online: Observar comportamentos suspeitos em aplicativos de mensagens.

Apoio psicológico: Buscar ajuda profissional em caso de sinais de dependência ou problemas relacionados ao uso de drogas.

Se você ou alguém que conhece está enfrentando dificuldades relacionadas ao consumo de substâncias, é fundamental procurar apoio profissional. A prevenção e o tratamento adequado são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar.