Alopecia: veja os tratamentos existentes no mercado

A alopecia, que causa queda de cabelo, afeta cerca de 42 milhões de brasileiros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Essa condição pode ser provocada por fatores genéticos ou emocionais e impacta diretamente a autoestima. Felizmente, tratamentos inovadores como a terapia com luz LED e a Microinfusão de Medicamentos na Pele (MMP) ajudam a recuperar os fios e a melhorar a qualidade de vida.

Terapia LED: estímulo à circulação capilar

Conforme especialistas, a terapia com luz LED é uma técnica não invasiva e segura que utiliza feixes de luz, como o vermelho e azul, para:

Melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo.

no couro cabeludo. Aumentar a oxigenação nos folículos capilares.

nos folículos capilares. Ativar os folículos pilosos, estimulando o crescimento dos fios.

Recomendada para:

Estágios iniciais de queda de cabelo.

Prevenção da perda de cabelo ao longo do tempo.

Além disso, a terapia LED é indolor e indicada para gestantes e lactantes, sempre sob orientação profissional.

MMP: técnica avançada para queda acentuada

A Microinfusão de Medicamentos na Pele (MMP) é uma técnica indicada para:

Queda acentuada de cabelo.

Rarefação capilar.

Alopecia visível.

Alguns especialistas, conforme protocolos, utilizam microagulhas para:

Introduzir substâncias ativas diretamente nos folículos.

Aplicar vitaminas, anti-inflamatórios e outros tratamentos capilares.

A técnica requer sessões mensais, mas o protocolo pode variar conforme a resposta do paciente.

Como escolher o melhor tratamento?

A escolha entre LED e MMP depende de alguns fatores, como:

Estágio da perda de cabelo : LED é ideal para estágios iniciais, enquanto MMP é mais eficaz para falhas visíveis ou casos mais graves.

: LED é ideal para estágios iniciais, enquanto MMP é mais eficaz para falhas visíveis ou casos mais graves. Objetivos pessoais: LED é preventivo, e o MMP trata a perda avançada.

De acordo com especialistas, a avaliação do histórico e das necessidades do paciente é essencial para a escolha do tratamento ideal.

Cuidados para potencializar os resultados

Além do tratamento escolhido, adotar alguns hábitos diários pode otimizar os resultados:

Alimentação saudável : rica em ferro, zinco e vitaminas do complexo B.

: rica em ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Uso de dermocosméticos adequados ao tipo de cabelo.

ao tipo de cabelo. Controle do estresse para reduzir a queda capilar.

Com paciência e constância, os resultados são visíveis, e os cabelos podem recuperar sua força e vitalidade.