Alunos refazem exames após erro com agulha em escola do ES

Em Laranja da Terra, Espírito Santo, alunos do ensino médio passaram por novos exames de HIV, sífilis e hepatites B e C. A medida ocorreu após um professor de Química utilizar a mesma agulha em mais de 40 estudantes durante uma atividade escolar.

Procedimentos adotados em exames de alunos

As autoridades de saúde, com autorização dos pais, conduziram os exames dos alunos na própria escola. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) forneceu os materiais necessários e orientou as equipes locais conforme os protocolos do Ministério da Saúde.

Investigações em andamento

A Polícia Civil mantém a investigação ativa e já iniciou a coleta de depoimentos de alunos, pais, professores e demais envolvidos no caso. Além disso, os agentes analisam documentos e registros escolares para entender todos os detalhes da atividade realizada. A Delegacia de Laranja da Terra conduz o inquérito com prioridade, dada a gravidade da situação. Paralelamente, o Ministério Público do Espírito Santo acompanha de perto o andamento do processo. Dessa forma, o órgão busca garantir que as medidas legais sejam aplicadas e que os responsáveis respondam adequadamente pelos atos.

Repercussão e medidas preventivas

O incidente gerou preocupação entre pais e alunos, destacando a importância de práticas seguras em ambientes educacionais. As autoridades reforçam a necessidade de seguir rigorosamente os protocolos de saúde para evitar riscos à comunidade escolar.