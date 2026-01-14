Aqui Notícias
Ana Castela sofre com pedras nos rins: fique atento a sintomas

O caso de Ana Castela reforça a importância da hidratação e do diagnóstico precoce das pedras nos rins.

A foto mostra Ana Castela vítima de pedra dos rins
Fonte: Redes Sociais

Ana Castela surpreendeu os fãs ao adiar um show após enfrentar uma crise de pedras nos rins. O episódio ocorreu no início de janeiro e exigiu atenção médica imediata. Assim, a cantora priorizou a saúde antes de subir ao palco. Além disso, o caso reacendeu o debate sobre cuidados com o sistema urinário. Por isso, o episódio ganhou destaque.

O cálculo renal provoca dor intensa e pode surgir de forma repentina. No entanto, muitas pessoas ignoram sinais iniciais. Consequentemente, o diagnóstico costuma ocorrer apenas durante crises agudas. Dessa forma, o relato da artista funciona como alerta. Logo, a informação ajuda na prevenção.

O que são pedras nos rins

As pedras nos rins surgem quando minerais se acumulam e formam cristais sólidos. Esse processo ocorre quando a urina fica concentrada demais. Assim, substâncias como cálcio e oxalato se aglutinam. Além disso, a baixa ingestão de líquidos favorece o problema.

Sintomas mais comuns da crise renal

Os sintomas aparecem, principalmente, quando a pedra se movimenta. Nessa fase, o desconforto se intensifica rapidamente. Entre os sinais mais frequentes estão:

  • Dor lombar intensa, geralmente de um lado
  • Irradiação da dor para abdômen ou virilha
  • Ardência ou urgência ao urinar
  • Presença de sangue ou alteração na cor da urina
  • Náuseas e vômitos associados à dor

Por que a dor indica movimento da pedra

Enquanto o cálculo permanece no rim, pode não causar sintomas. No entanto, ao obstruir o ureter, a dor surge. Portanto, a intensidade indica deslocamento. Além disso, a obstrução dificulta a passagem da urina.

Principais causas e fatores de risco

Diversos fatores contribuem para a formação das pedras. Entre os principais estão:

  • Baixa ingestão de água
  • Consumo excessivo de sal
  • Dieta rica em proteínas e açúcares
  • Histórico familiar de cálculo renal

Como prevenir novas crises

A prevenção depende de hábitos simples e consistentes. Para reduzir o risco, recomenda-se:

  • Manter hidratação constante
  • Reduzir alimentos ultraprocessados
  • Controlar o consumo de sódio
  • Incluir frutas cítricas na rotina

Quando buscar atendimento médico

Procure ajuda imediata se a dor vier com febre, calafrios ou dificuldade para urinar. Esses sinais indicam complicações. Além disso, consultas regulares e exames ajudam no diagnóstico precoce.

