Anchieta: ações da Saúde da Mulher começam nesta terça (11)

Anchieta oferecerá, nos dias 12 e 13 de março, serviços à mulher, incluindo palestras, testes rápidos e avaliações odontológicas. Além disso, as ações têm como objetivo promover a conscientização sobre a saúde da mulher, abordando diversos temas pertinentes ao tema.

IV Seminário do Núcleo Margaridas: a importância do trabalho em rede

Primeiramente, no dia 11 de março, o CEU das Artes será o local do IV Seminário do Núcleo Margaridas da Microrregião Litoral Sul. Com o tema “Integrando e fortalecendo os Territórios: A importância do Trabalho em Rede”, o evento começará às 13h. O seminário se concentrará, principalmente, na colaboração entre diferentes setores da sociedade e em como isso fortalece as políticas públicas voltadas às mulheres. Além disso, contará com o apoio da Secretaria de Saúde, que é parceira da iniciativa.

Ações nas Unidades de Saúde cuidados para a saúde da mulher

O setor de Saúde da Mulher oferece apoio contínuo a todas, independente da idade, comprometido com o bem-estar delas o ano todo. Essas atividades, sem dúvida, têm o objetivo de garantir cuidados essenciais à saúde feminina.

Palestra sobre violência contra a Mulher: conscientização e apoio

Esse setor acompanha as mulheres desde a juventude até a fase adulta, com suporte constante nos equipamentos.De fato, este evento tem o intuito de sensibilizar e engajar a população no combate a esse grave problema.

Mulher saúdável: compromisso contínuo

Essas ações são apenas uma parte do esforço contínuo da administração municipal para oferecer apoio social e serviços de saúde à população feminina de Anchieta. As iniciativas celebram o Dia Internacional da Mulher e reforçam o compromisso municipal com a durante todo o ano. Portanto, essas iniciativas não apenas comemoram a data, mas também reforçam o compromisso do município com a saúde feminina ao longo de todo o ano.

Saiba mais:

11 de março

IV Seminário do Núcleo Margaridas Microrregião Litoral Sul

Tema: “Integrando e fortalecendo os Territórios: a importância do Trabalho em Rede”

Horário: 13h

Local: CEU das Artes

12 e 13 de março

Atividades nas Unidades de Saúde da Família (ESF) – Orientações, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, além de avaliações bucais

Horário: A partir das 8h30

– ESF Goembê

– ESF Recanto do Sol

– ESF Belo Horizonte

– ESF Chapada do A

17 de março

Palestra sobre “Violência contra a Mulher”

Palestrante: Enfermeira Tamires Ceccon

Horário: 13h30

Local: Escola Família Agrícola de Olivânia

