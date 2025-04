Anchieta combate faltas de pacientes

Em 2024, um número alarmante de 2.573 pacientes de Anchieta não compareceu aos serviços de saúde agendados, como exames, cirurgias e consultas especializadas. Esse dado preocupante colocou o município no 7º lugar entre os 21 municípios da Região Sul do Espírito Santo com maior índice de faltas. Para combater essa situação, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), implementou o programa “Saúde sem Falta”, com o objetivo de reduzir o número de ausências e otimizar a utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ações do programa “Saúde sem Falta”

Uma das principais ações do programa é a criação de um setor exclusivo para o agendamento de consultas e exames. Este setor tem a responsabilidade de monitorar a oferta de serviços, avisar os pacientes sobre os agendamentos e organizar o transporte para os moradores da zona rural. Essas medidas visam melhorar a eficiência do processo e reduzir o impacto das faltas na fila de atendimentos.

Além disso, o programa conta com uma ação de sensibilização voltada para a população. O foco é conscientizar os moradores sobre a importância de avisar previamente, caso não possam comparecer à consulta ou exame. Conforme Sandra Carriço, gerente estratégica de auditoria, controle, avaliação e regulação, “a falta sem justificativa prejudica a organização das filas de atendimento e a disponibilidade de vagas para outros pacientes”.

Impactos das faltas e expectativas para o futuro

As faltas representam não apenas desperdício de recursos públicos, mas também aumentam o tempo de espera de outros cidadãos por atendimento. O secretário de Saúde e vice-prefeito, Renato Lorencini, enfatizou a importância da colaboração da população para o sucesso do programa. De acordo com ele, com a conscientização da população e a melhoria dos processos da Secretaria, é possível reduzir significativamente as ausências e melhorar a qualidade do atendimento à comunidade.

