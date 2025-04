Anchieta lança Semana de mobilização contra a dengue

De 31 de março a 4 de abril, Anchieta realizará a Semana de Mobilização contra a Dengue. A Prefeitura, com apoio do Programa Municipal de Educação e Mobilização Social (PESMS) e do Programa Saúde na Escola (PSE), promove uma série de ações focadas, principalmente, na conscientização e no combate à dengue. O objetivo é, assim, o de alertar a população sobre os cuidados necessários para prevenir a proliferação do Aedes aegypti.

Ações programadas

A programação inicia em 31 de março, às 8h, com a estreia do “Jogo da Dengue” na Escola de Itapeúna. A atividade lúdica e educativa tem como objetivo engajar os estudantes no combate à doença, utilizando uma abordagem interativa. Em seguida, no dia 1º de abril, o jogo acontecerá novamente às 8h, na Escola de Chapada do A, levando informações educativas às crianças da região.

Logo após, em 2 de abril, a mobilização se expandirá para as ruas. Um carro de som percorrerá os bairros com maior índice de casos de dengue, com o intuito de distribuir orientações sobre a eliminação de focos de água parada e as formas de evitar a proliferação do mosquito. Nesse mesmo dia, às 8h, a Sala de Espera do CEU será palco do “Cine Mostra da Dengue”, com a exibição de vídeos educativos sobre como combater a doença.

No dia 3 de abril, a rádio Massa FM transmitirá um programa especial, o “Momento Saúde”, com a participação da Agente de Endemias Sueli Coelho. Durante o programa, ela responderá a dúvidas da população e reforçará a importância de eliminar criadouros do mosquito. Para encerrar, no dia 4 de abril, às 8h, haverá um Pedágio Educativo em frente ao CEU, com distribuição de materiais informativos e alertas sobre as ações preventivas.

Objetivo da mobilização

O principal objetivo do evento, por isso, é o de sensibilizar a população sobre a importância de adotar medidas preventivas para combater a dengue. Isso inclui eliminar focos de água parada e adotar práticas que evitam, desse modo, a proliferação do mosquito. A iniciativa também visa informar a população sobre os cuidados necessários para o controle da doença e sua prevenção.

