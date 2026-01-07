Anvisa alerta: fórmula infantil é proibida por risco tóxico

A Anvisa proibiu a venda de alguns lotes de fórmulas infantis no Brasil. A decisão saiu nesta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026.A medida atinge produtos fabricados pela Nestlé Brasil Ltda.

Além disso, a resolução também veta a distribuição e o uso. O objetivo central é proteger a saúde das crianças.

Segundo a Anvisa, o risco envolve possível contaminação por toxina bacteriana. Essa substância pode provocar sintomas gastrointestinais e neurológicos. Por isso, a agência adotou ação preventiva imediata. Ao mesmo tempo, a fabricante iniciou recolhimento voluntário. Assim, a medida busca evitar qualquer dano à saúde infantil.

Quais produtos foram proibidos

A resolução nº 32/2026 listou marcas e linhas específicas. Entre elas estão Nestogeno, Nan Supreme Pro e Nanlac Supreme Pro. Além disso, a proibição inclui Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino. Todos os produtos pertencem à Nestlé Brasil Ltda. No entanto, apenas alguns lotes foram afetados.

A Anvisa reforça que outros lotes permanecem liberados. Por isso, a verificação do rótulo se torna essencial. O número do lote aparece impresso na embalagem. Somente produtos listados no recall devem ser suspensos. Assim, evita-se descarte desnecessário.

Entenda o risco da toxina cereulide

A cereulide é uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. O consumo de alimentos contaminados pode causar vômitos persistentes. Além disso, pode provocar diarreia intensa. Em alguns casos, surge letargia acentuada. Esse quadro envolve sonolência, lentidão e dificuldade de reação.

Diante desse risco, a Anvisa recomenda atenção redobrada. Especialmente em bebês, os sintomas podem evoluir rapidamente. Portanto, qualquer sinal exige avaliação médica imediata. A segurança alimentar infantil permanece prioridade absoluta. Por isso, a resposta foi rápida.

Recall global e origem da contaminação

A Nestlé identificou a toxina em produtos fabricados na Holanda. O problema surgiu em um ingrediente terceirizado. Esse insumo veio de um fornecedor global de óleos. Diante disso, a empresa optou por recall mundial. No Brasil, o recolhimento já está em andamento.

A fabricante afirma colaborar com as autoridades sanitárias. Além disso, reforçou controles internos. A ação preventiva busca eliminar qualquer risco residual. Assim, o recolhimento ocorre mesmo sem registros de casos graves. A prevenção guiou a decisão.

Orientações para pais e responsáveis

Verifique o número do lote no rótulo da fórmula infantil

Não utilize produtos pertencentes aos lotes recolhidos

Entre em contato com o SAC da Nestlé para trocas ou devoluções

Procure atendimento médico se surgirem sintomas

Leve a embalagem do produto, se possível

