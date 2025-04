Anvisa analisa 41 marcas de creatina: confira

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou os resultados de uma análise com 41 marcas de creatina vendidas no Brasil. O levantamento, realizado entre julho e dezembro de 2024, envolveu, principalmente, 29 fabricantes e focou nas embalagens de 300 gramas, as mais populares no mercado.

Qualidade da creatina está dentro do padrão

A análise, conduzida pelo INCQS/Fiocruz, examinou, dessa forma, três critérios principais:

Teor de creatina declarado

Presença de contaminantes

Conformidade da rotulagem

A boa notícia é que 40 das 41 amostras apresentaram teor adequado da substância, com variação permitida de até 20%. Apenas uma marca ficou abaixo do exigido e segue, dessa forma, sob investigação administrativa.

Rotulagem ainda apresenta problemas

Apesar dos bons resultados laboratoriais, a rotulagem apresentou falhas frequentes. A Anvisa encontrou:

Alegações não autorizadas

Informações em idiomas estrangeiros fora das normas

Tabelas nutricionais incompletas

Ausência de dados sobre porção e frequência

Entre todas as marcas, apenas a Athletica Nutrition cumpriu integralmente as exigências de rotulagem.

Anvisa descarta risco à saúde

Segundo o órgão, os produtos avaliados não oferecem risco imediato à saúde, portanto, não exigem recolhimento do mercado. No entanto, a Anvisa notificará os fabricantes para corrigirem os erros encontrados.

Creatina: o que é e por que usar?

A creatina é uma substância naturalmente produzida pelo corpo. Também está presente em carnes e peixes. Muitos atletas utilizam o suplemento para melhorar força, resistência e recuperação muscular.