Anvisa aprova Mounjaro para combater obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso do medicamento Mounjaro para tratar a obesidade no país. A decisão marca um avanço significativo no combate ao excesso de peso, problema que afeta milhões de brasileiros.

O que é o Mounjaro?

A farmacêutica Eli Lilly desenvolveu o Mounjaro com a substância tirzepatida, que age diretamente no controle do apetite. Além disso, o remédio auxilia na regulação dos níveis de açúcar no sangue.

A aprovação autoriza o uso do Mounjaro em adultos com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades, como hipertensão e diabetes tipo 2.

Como o Mounjaro combate diabetes e obesidade?

Conforme Anvisa, o Mounjaro imita os hormônios intestinais que controlam a saciedade e a glicose. Assim, ele reduz a fome, aumenta a sensação de plenitude e ajuda na perda de peso contínua.

Estudos internacionais apontaram resultados positivos. Pacientes que usaram o medicamento registraram quedas expressivas no peso corporal, com segurança e eficácia.

O que muda com a liberação da Anvisa?

A decisão da Anvisa permite que médicos receitem o Mounjaro legalmente em território nacional. No entanto, o medicamento ainda não integra a lista do SUS.

Enquanto isso, especialistas recomendam o uso com acompanhamento médico. Afinal, apenas profissionais capacitados podem avaliar os riscos e definir a dosagem correta.

Por fim, a aprovação do Mounjaro amplia as alternativas no tratamento da obesidade e fortalece as políticas de saúde preventiva no Brasil.