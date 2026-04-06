Anvisa atualiza lista de medicamentos de baixo risco em 2026
A Anvisa atualizou a lista de medicamentos de baixo risco e simplificou regras para produção e venda.
A Anvisa publicou uma nova atualização da Lista de Medicamentos de Baixo Risco. A medida entrou em vigor por meio da Instrução Normativa 430/2026.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com isso, a agência revisou critérios e incluiu novos itens. Além disso, ajustou regras técnicas para garantir mais segurança.
Esses medicamentos apresentam baixo risco à saúde. Portanto, não exigem prescrição médica. Ao mesmo tempo, não passam por análise prévia antes da comercialização.
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O que muda com a nova lista
A atualização amplia o acesso a medicamentos considerados seguros. Nesse sentido, empresas podem iniciar a produção com mais agilidade.
Para isso, basta realizar notificação eletrônica junto à Anvisa. Dessa forma, o processo regulatório se torna mais simples. Além disso, a medida reduz burocracias. Consequentemente, o mercado recebe produtos com maior rapidez.
Medicamentos incluídos na lista
A nova norma adiciona opções importantes para uso comum. Entre elas, destacam-se:
- Paracetamol em diferentes apresentações
- Cloreto de sódio
- Simeticona
- Subsalicilato de bismuto
Esses medicamentos atendem critérios técnicos rigorosos. Assim, oferecem segurança quando usados corretamente.
Ajustes importantes nas regras
A Anvisa também realizou mudanças relevantes. Primeiramente, incluiu alertas sobre tempo de uso do paracetamol.
Em seguida, atualizou nomenclaturas técnicas. Por exemplo, corrigiu o termo iodopolividona para iodopovidona. Além disso, revisou a posologia pediátrica. Essa mudança orienta melhor o uso em crianças pequenas.
Dessa maneira, a agência busca maior clareza e segurança nas recomendações.
Prazo e adaptação do mercado
Empresas terão prazo para se adaptar às novas regras. O período de transição segue até março de 2028.
Durante esse tempo, medicamentos registrados devem migrar para o novo modelo. Assim, o setor se ajusta gradualmente.
Por outro lado, pedidos sem comprovação técnica não foram aceitos. Nesse caso, a Anvisa divulgou justificativas para garantir transparência.
Como funciona a notificação simplificada
O modelo de notificação elimina etapas complexas. Ou seja, as empresas não precisam aguardar aprovação prévia.
Após o envio eletrônico, a fabricação já pode começar. No entanto, os produtos devem seguir padrões rigorosos de qualidade. Portanto, a medida equilibra agilidade e segurança. Como resultado, amplia o acesso da população a medicamentos essenciais.
Impacto para consumidores
Para o público, a mudança facilita o acesso a tratamentos básicos. Além disso, mantém o controle sanitário necessário. Assim, o consumidor encontra medicamentos seguros com mais facilidade. Consequentemente, o sistema de saúde ganha eficiência.
Com base em inforações do portal Anvisa.
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