Anvisa atualiza lista de medicamentos de baixo risco em 2026

A Anvisa publicou uma nova atualização da Lista de Medicamentos de Baixo Risco. A medida entrou em vigor por meio da Instrução Normativa 430/2026.

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Com isso, a agência revisou critérios e incluiu novos itens. Além disso, ajustou regras técnicas para garantir mais segurança.

Esses medicamentos apresentam baixo risco à saúde. Portanto, não exigem prescrição médica. Ao mesmo tempo, não passam por análise prévia antes da comercialização.

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O que muda com a nova lista

A atualização amplia o acesso a medicamentos considerados seguros. Nesse sentido, empresas podem iniciar a produção com mais agilidade.

Para isso, basta realizar notificação eletrônica junto à Anvisa. Dessa forma, o processo regulatório se torna mais simples. Além disso, a medida reduz burocracias. Consequentemente, o mercado recebe produtos com maior rapidez.

Medicamentos incluídos na lista

A nova norma adiciona opções importantes para uso comum. Entre elas, destacam-se:

Paracetamol em diferentes apresentações

Cloreto de sódio

Simeticona

Subsalicilato de bismuto

Esses medicamentos atendem critérios técnicos rigorosos. Assim, oferecem segurança quando usados corretamente.

Ajustes importantes nas regras

A Anvisa também realizou mudanças relevantes. Primeiramente, incluiu alertas sobre tempo de uso do paracetamol.

Em seguida, atualizou nomenclaturas técnicas. Por exemplo, corrigiu o termo iodopolividona para iodopovidona. Além disso, revisou a posologia pediátrica. Essa mudança orienta melhor o uso em crianças pequenas.

Dessa maneira, a agência busca maior clareza e segurança nas recomendações.

Prazo e adaptação do mercado

Empresas terão prazo para se adaptar às novas regras. O período de transição segue até março de 2028.

Durante esse tempo, medicamentos registrados devem migrar para o novo modelo. Assim, o setor se ajusta gradualmente.

Por outro lado, pedidos sem comprovação técnica não foram aceitos. Nesse caso, a Anvisa divulgou justificativas para garantir transparência.

Como funciona a notificação simplificada

O modelo de notificação elimina etapas complexas. Ou seja, as empresas não precisam aguardar aprovação prévia.

Após o envio eletrônico, a fabricação já pode começar. No entanto, os produtos devem seguir padrões rigorosos de qualidade. Portanto, a medida equilibra agilidade e segurança. Como resultado, amplia o acesso da população a medicamentos essenciais.

Impacto para consumidores

Para o público, a mudança facilita o acesso a tratamentos básicos. Além disso, mantém o controle sanitário necessário. Assim, o consumidor encontra medicamentos seguros com mais facilidade. Consequentemente, o sistema de saúde ganha eficiência.

Com base em inforações do portal Anvisa.