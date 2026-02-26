Anvisa determina apreensão de canetas emagrecedoras sem registro no Brasil
Anvisa proíbe e manda apreender canetas emagrecedoras e outros produtos irregulares no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou resolução que determina a apreensão de canetas emagrecedoras sem registro no Brasil. A medida saiu no Diário Oficial nesta segunda-feira. Além disso, a decisão amplia o cerco contra produtos irregulares. Portanto, a fiscalização atinge fabricantes, distribuidores e divulgadores.
A resolução também prevê o recolhimento de suplemento alimentar e de produtos com canabidiol. Segundo o órgão, empresas fabricaram itens sem autorização sanitária. Dessa forma, a agência reforça o controle do mercado. Consequentemente, a medida busca proteger consumidores de riscos à saúde.
Quais canetas emagrecedoras entram na apreensão?
A norma determina a retirada imediata de circulação de vários produtos. Entre eles, aparecem:
- Lipoless MD 15mg, Lipoless 15mg, 12,5mg e 10mg, do Laboratório Éticos;
- Retatrutide 40mg, de todas as marcas e lotes;
- Tirzec 15mg e Tirzec Pen 15mg, de todas as marcas e lotes;
- Lipoland 15mg, do laboratório Landerlan;
- T.G 15mg e 10mg, também do laboratório Landerlan.
Além disso, a decisão vale para todos os lotes disponíveis. Ou seja, a Anvisa não restringe a medida a uma remessa específica. Portanto, qualquer unidade encontrada no mercado deve ser recolhida.
Medicamento e suplemento também entram na lista
A resolução RE 690/2026 inclui o medicamento Natu Sec. Segundo a agência, empresa desconhecida fabrica o produto. Por isso, a Anvisa proibiu comercialização, distribuição, fabricação, importação e uso.
Além disso, o suplemento Tadala Pro Max também sofreu proibição. O produto circulava como suplemento alimentar. Entretanto, a empresa responsável não possui regularização. Assim, a fiscalização atinge pessoas físicas, jurídicas e até veículos de comunicação que divulguem o item.
Proibição envolve produtos com canabidiol
A decisão também determina a proibição do Soft Cann Canabidiol Broad Spectrum. Da mesma forma, o Soft Cann Canabidiol Full Spectrum entra na lista. A medida vale para todos os lotes e concentrações.
A empresa Veris Produtos para Saúde LTDA fabrica os produtos. Contudo, a companhia não possui autorização de funcionamento para essa atividade. Portanto, a Anvisa considera a fabricação irregular. Consequentemente, a comercialização fica proibida em todo o território nacional.
Por que o registro sanitário é obrigatório?
O registro sanitário comprova que o produto passou por avaliação técnica. Além disso, ele atesta qualidade, segurança e eficácia. Sem essa autorização, o consumidor não tem garantias mínimas.
Por isso, a Anvisa intensifica ações contra medicamentos e suplementos irregulares. Nos últimos anos, o mercado de canetas emagrecedoras cresceu rapidamente. Assim, aumentaram também ofertas sem controle adequado.
O que consumidores devem fazer?
Primeiramente, consumidores devem verificar se o produto possui registro ativo. Além disso, devem evitar compras em sites sem procedência clara. Caso identifiquem item irregular, podem denunciar à vigilância sanitária local.
Em síntese, a Anvisa amplia o rigor sobre canetas emagrecedoras e outros produtos sem registro. A medida fortalece a segurança sanitária. Portanto, a orientação oficial reforça cautela antes de qualquer uso.
Com base em informações do portal da Anvisa.
