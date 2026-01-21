Anvisa proíbe venda de canetas emagrecedoras irregulares

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a apreensão e proibiu a venda de canetas emagrecedoras irregulares. A decisão inclui a tirzepatida das marcas Synedica e TG. Além disso, a medida veta a retatrutida de todas as marcas. A agência publicou a resolução no Diário Oficial. Dessa forma, a Anvisa reforça o combate à comercialização ilegal. Portanto, o órgão amplia a fiscalização sanitária. Assim, o alerta chega aos consumidores.

As canetas ficaram conhecidas nas redes sociais como “canetas do Paraguai”. No entanto, elas não possuem registro no Brasil. Por isso, a legislação impede a venda. Além disso, empresas divulgavam os produtos em perfis digitais. Consequentemente, a Anvisa identificou irregularidades. Assim, a agência adotou medidas rigorosas. Dessa maneira, a proteção à saúde pública ganhou prioridade.

O que muda com a decisão da Anvisa

A resolução proíbe fabricação, importação e comercialização dos produtos. Além disso, a norma veta distribuição, propaganda e uso. Portanto, qualquer pessoa física ou jurídica deve cumprir a decisão. Dessa forma, quem insistir na venda pode sofrer sanções. Assim, a Anvisa amplia o alcance da fiscalização. Consequentemente, o controle se torna mais rígido.

Segundo o órgão, as marcas Synedica e TG nunca obtiveram autorização. Logo, não atendem às exigências de segurança. Além disso, não há comprovação de eficácia. Por isso, o consumo representa risco real. Dessa maneira, a agência orienta que a população evite esses produtos. Portanto, o cuidado deve ser redobrado.

Retatrutida ainda não pode ser comercializada

A decisão também cita a retatrutida. Trata-se de uma substância da classe dos agonistas de GLP. Assim, ela desperta interesse pelo potencial de emagrecimento. No entanto, o medicamento segue em testes clínicos. Portanto, não existe liberação para venda. Dessa forma, nenhum laboratório pode comercializá-lo.

Mesmo assim, anúncios prometiam resultados rápidos. Contudo, esses produtos não oferecem garantias. Além disso, não há controle de qualidade. Consequentemente, o uso pode gerar efeitos graves. Assim, a Anvisa reforça que a substância não está disponível no mercado legal. Portanto, qualquer oferta é irregular.

Casos de internação acendem alerta

A preocupação aumenta diante de relatos de complicações. Uma mulher permanece internada há mais de um mês. Ela usou uma caneta emagrecedora sem registro. Portanto, o caso ilustra os riscos envolvidos. Além disso, reforça a importância da regulação sanitária. Assim, o consumo sem orientação médica pode causar danos sérios.

Dessa maneira, a Anvisa orienta que medicamentos só sejam usados com prescrição. Além disso, o consumidor deve verificar o registro oficial. Portanto, a prevenção começa pela informação correta. Assim, a fiscalização busca evitar novos casos.

Com base em informações do portal Globo.