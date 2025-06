Anvisa recolhe Whey Piracanjuba – saiba o motivo

A Anvisa determinou o recolhimento do suplemento alimentar Whey Fort 3W da marca Piracanjuba. A medida surgiu após análises laboratoriais comprovarem falhas graves no produto.

Segundo a agência, o suplemento apresentou resultados insatisfatórios em testes de identidade e teor de proteína. Em outras palavras, o produto não entregou o que prometeu no rótulo. Como consequência, consumidores correram risco à saúde sem saber.

Além disso, a empresa responsável pela fabricação não forneceu os esclarecimentos solicitados dentro do prazo. Por isso, a Anvisa aplicou medidas imediatas para proteger a população.

Entenda o que motivou a decisão

A investigação começou após denúncias feitas por consumidores. Com base nelas, a Anvisa recolheu amostras do produto para testes. Os resultados mostraram que o suplemento não atingiu os padrões exigidos pela legislação brasileira.

As falhas comprometem diretamente a confiança do consumidor. Pessoas que buscam melhorar o desempenho físico ou manter uma dieta equilibrada acabam prejudicadas.

O que acontece agora com o Whey Piracanjuba?

A Piracanjuba precisa retirar imediatamente todas as unidades do produto no mercado. Supermercados, farmácias e lojas de suplementos devem suspender as vendas.

A Anvisa recomenda que os consumidores parem de usar o Whey Fort 3W e entrem em contato com os canais da marca para orientações sobre reembolso. Em caso de sintomas adversos, a orientação é procurar um médico e notificar o problema pelo sistema VigiMed.

Por fim, a decisão reforça a importância da fiscalização rigorosa. Afinal, proteger a saúde pública exige ação rápida, transparente e firme.