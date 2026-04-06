Após os 60, caminhar não basta: veja o essencial
Entenda por que apenas caminhar não basta e como o fortalecimento muscular garante autonomia após os 60 anos.
A caminhada lidera entre os exercícios mais praticados após os 60 anos. De fato, ela oferece acessibilidade, segurança e benefícios cardiovasculares relevantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No entanto, apesar dessas vantagens, ela não atua sozinha na manutenção da saúde funcional. Ou seja, quem deseja envelhecer com autonomia precisa ir além.
Enquanto o exercício aeróbico fortalece o coração, ele não impede a perda muscular. Com o passar do tempo, o corpo perde massa magra naturalmente. Esse processo recebe o nome de Sarcopenia.
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Por que o fortalecimento muscular é indispensável
Especialistas destacam que apenas exercícios de força conseguem frear a perda muscular. Portanto, incluir esse tipo de treino se torna essencial.
Além disso, o fortalecimento oferece benefícios diretos para o dia a dia:
- Combate à sarcopenia e preserva a massa muscular
- Melhora o equilíbrio e reduz o risco de quedas
- Aumenta o gasto energético e auxilia no controle do peso
- Facilita tarefas simples, como subir escadas ou levantar
Consequentemente, o corpo ganha mais estabilidade e resistência. Assim, a autonomia se mantém por mais tempo.
O limite da caminhada no envelhecimento
Embora a caminhada seja um excelente ponto de partida, ela apresenta limitações. Isso acontece porque o estímulo muscular é baixo.
Sem resistência, os músculos perdem força gradualmente. Como resultado, a estabilidade das articulações diminui. Além disso, a densidade óssea também sofre impacto.
Dessa forma, o risco de Osteoporose aumenta com o tempo. Portanto, depender apenas da caminhada não garante um envelhecimento ativo.
Exercícios seguros para começar hoje
Quem inicia o fortalecimento deve priorizar técnica e constância. Em vez de cargas altas, o foco deve recair sobre movimentos corretos.
Alguns exercícios simples e eficazes incluem:
- Agachamento com apoio de cadeira
- Elevação de panturrilhas
- Exercícios com halteres leves
- Treinos com faixas elásticas
- Movimentos funcionais, como sentar e levantar
Além disso, a progressão gradual garante segurança e melhores resultados. Sempre que possível, contar com orientação profissional evita lesões.
Como montar uma rotina eficiente após os 60
Para alcançar melhores resultados, o ideal é combinar exercícios aeróbicos e de força. Essa estratégia potencializa os benefícios e amplia a qualidade de vida.
Veja duas formas práticas de organização:
- Dias alternados: caminhada em um dia e musculação no outro
- Sessão combinada: treino de força seguido de caminhada leve
Em geral, recomenda-se caminhar de três a cinco vezes por semana. Paralelamente, inclua duas ou três sessões de fortalecimento.
Assim, o corpo se adapta de forma equilibrada. Consequentemente, o envelhecimento ocorre com mais segurança, liberdade e disposição.
Com base em informações do portal Metrópoles.
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